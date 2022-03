Départ surprise chez Elior: le DG quitte ses fonctions pour "raisons personnelles"

Le directeur général d'Elior, Philippe Guillemot, a quitté ses fonctions "avec effet immédiat" pour des "raisons personnelles", a indiqué mardi le géant de la restauration collective.

Il s'agit d'un départ surprise, le conseil d'administration devant initialement le prolonger de quatre ans dans ses fonctions.

M. Guillemot, qui était directeur général depuis le 5 décembre 2017, "a demandé à ne pas être renouvelé dans ses fonctions de directeur général" à l'occasion du conseil d’administration du groupe dans la matinée, selon un communiqué d'Elior.

Il a dans le même temps présenté sa démission de son mandat d’administrateur du groupe avec effet immédiat.

"C'est une surprise pour tout le monde", a déclaré à l'AFP la porte-parole du groupe, soulignant que "personne n'était informé" de cette décision alors que le renouvellement de son mandat avait été confirmé "à 98%" la veille en assemblée générale à la demande du conseil d'administration qui n'était alors pas au courant du choix de M. Guillemot.

Confronté aux défis de la sortie de crise sanitaire, le groupe indique qu'à l'occasion de son départ, "aucune indemnité de départ, de non-concurrence ou autre n'est due ni versée à Philippe Guillemot" qui "perd également tout droit sur ses éléments de rémunération long terme qui lui ont été attribués", conformément aux recommandations de l'AFEP-MEDEF et de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Seule sa rémunération fixe lui est versée prorata temporis au titre de 2021-2022, souligne le groupe.

"Le conseil prend acte de la décision de Philippe Guillemot et salue le travail efficace réalisé depuis quatre ans, dans un contexte particulièrement difficile ces deux dernières années", commente le président du conseil d'administration, Gilles Cojan, cité dans le communiqué.

Lors de l'exercice 2019/2020, Elior était tombé dans le rouge, essuyant une perte nette massive de 483 millions d'euros, très affecté par la pandémie de Covid 19, en particulier dans la restauration d'entreprise. Il avait réussi à réduire sa perte sur son exercice 2020-2021 à 100 millions d'euros, espérant alors retrouver son chiffre d'affaires d'avant-crise à "l'horizon 2024".

Mais en janvier, le groupe a suspendu ses objectifs financiers pour l'exercice 2021-2022, invoquant un manque de visibilité sur tous ses marchés en raison des protocoles sanitaires mis en place pour endiguer le variant Omicron mais aussi l'accélération de l'inflation qui met les marges sous pression.

Ingénieur diplômé de l'école des Mines et d’Harvard, Philippe Guillemot avait été propulsé dans la restauration collective à un moment où le groupe Elior voyait sa rentabilité dégringoler.

- Bernard Gault DG par intérim -

Dans un communiqué publié à l'occasion de sa nomination en tant que directeur général, le groupe espérait que l'expérience de Philippe Guillemot "des grandes entreprises décentralisées et internationales" permettrait de poursuivre "la stratégie d’internationalisation".

Le conseil d’administration a nommé à l'unanimité Bernard Gault, administrateur indépendant depuis quatre ans, en tant que directeur général par intérim jusqu’à la désignation par le conseil d’un nouveau directeur général.

Bernard Gault est associé fondateur de la société d’investissement Barville & Co, fondée en 2016, et cofondateur de la société de conseils financiers et de gestion d’actifs Perella Weinberg Partners, constituée en 2006.

Le conseil d'administration est désormais composé de dix membres, dont 50% de membres indépendants et cinq femmes. Les comités de nomination et de rémunération sont fusionnés pendant la période d’intérim, précise Elior.

Chez son concurrent Sodexo, qui a retrouvé 95% de son activité pré-Covid au premier trimestre de son exercice décalé 2021/2022 et confirmé ses prévisions, la présidente du conseil d'administration Sophie Bellon a été nommée PDG du groupe le mois dernier.

Elle exerçait déjà les fonctions de directrice générale par intérim depuis le 1er octobre 2021, en remplacement de Denis Machuel.