Dernier hommage à Aretha Franklin

Nous devons nous souvenir d'une femme magnifique. Elle a travaillé dur pour obtenir ce qu'elle avait. Elle a fait grandir le don que Dieu lui a faitBill Clinton, ancien président des États-Unis

Rien n'était plus beau que la façon dont ma grand-mère chantait. Vous sentiez chaque note, chaque mot, chaque émotion. Sa musique apportait la paix.Victoria Franklin, petite-fille d'Aretha Franklin

Au clavier, Stevie Wonder fait danser le public du Greater Grace Temple. La chanteuse et actrice Jennifer Hudson, a même du lutter pour ne pas être gagnée par l'émotion.Ariana Grande, elle, interprète l'une des chansons les plus célèbres de la reine de la soul, sous les yeux de Bill Clinton et Jessie JacksonDurant plus de sept de heures d'une cérémonie grandiose, les chants alternent avec les éloges funèbres de personnalités politiques.La jeunesse d'Aretha Franklin fut liée au mouvement des droits civiques, c'est ce que rappelle la présence du révérend Al Sharpton, applaudit lorsqu'il choisit d'égratigner Donald Trump. "Un dimanche je me suis trompé en épelant le mot respect. Plusieurs d'entre vous m'ont corrigé. Aujourd'hui aidez-moi à apprendre le mot respect à Trump".Pour la famille de la chanteuse, décédée le 16 août à 76 ans, ces funérailles marquent la fin de deux semaines de deuil.Les regards accompagnent une dernière fois le cercueil doré au moment où il quitte l'eglise... Mais la musique de la diva, elle, demeure.