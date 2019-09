Des activistes de Greenpeace risquent jusqu'à 10 ans de prison pour bloquage de charbon en Pologne

Vingt-huit militants de Greenpeace qui ont bloqué mercredi le déchargement du charbon d'un cargo dans le port de Gdansk, dans le nord de la Pologne, encourent jusqu'à 10 ans de prison, a annoncé vendredi l'organisation écologiste.

"Les 28 personnes ont été inculpées par le parquet pour avoir participé à cette opération pacifique", a indiqué à l'AFP Katarzyna Guzek, porte-parole de Greenpeace Pologne.

Ressortissants polonais, allemands, finlandais, néerlandais, autrichiens et slovaques, ils étaient montés sur deux grues dans un terminal charbonnier de Gdansk, puis y ont accroché deux grandes banderoles portant l'inscription "La Pologne sans charbon 2030" et demandant au gouvernement polonais de protéger le climat et d'adopter un plan de transition pour l'abandon du charbon à l'horizon de 2030.

Selon un communiqué du parquet de Gdansk, les militants ont été inculpés pour "violation de domicile" et pour avoir "rendu inutilisables et empêché le fonctionnement" d'équipements portuaires de valeur importante, ce dernier acte pouvant conduire à une peine allant jusqu'à 10 ans de prison.

"Il s'agit d'inculpations absurdes, inadéquates par rapport à ce qui s'est passé dans le port", a commenté Mme Guzek.

Tous les militants ont été relâchés depuis, contre caution.

Le blocage des grues a eu lieu deux jours après une tentative d'empêcher, à bord du voilier de Greenpeace Rainbow Warrior, d'accoster un navire venant du Mozambique, chargé de charbon. Les militants écologistes avaient écrit sur la coque du cargo "Stoppez le charbon", en grandes lettres blanches.

Des gardes-frontières polonais armés de mitrailleuses sont alors montés sur le voilier. Une militante autrichienne et le capitaine, qui est citoyen espagnol, ont été interpellés puis relâchés.

"Les gardes-frontières polonais ont ouvert une enquête sur cette opération", a ajouté Mme Guzek.

Le gouvernement conservateur nationaliste polonais a choisi de réduire seulement graduellement la dépendance de l'économie du pays vis-à-vis du charbon, dont la Pologne possède d'importantes réserves et qu'elle importe massivement.

Varsovie et Budapest ont refusé la proposition de l'Union Européenne d'éliminer les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, estimant que cet objectif était incompatible avec le développement de leurs économies.