Des adeptes de QAnon rassemblés à Dallas, espérant le retour du fils décédé de JFK

Des adeptes de la mouvance complotiste QAnon se sont réunis mardi à Dallas au Texas, espérant être témoins de la réapparition du fils de John F. Kennedy, décédé dans un accident d'avion il y a 22 ans, a rapporté la presse locale.

Aux alentours de 13H00 locales, des centaines de personnes étaient rassemblées à Dealey Plaza au coeur de Dallas, où le président John F. Kennedy a été assassiné en 1963, selon le journal Dallas Morning News.

L'une des théories diffusées par la nébuleuse QAnon affirme que le fils de "JFK", John F. Kennedy Jr, mort en 1999 avec sa femme Carolyn et sa belle-soeur Lauren quand l'avion qu'il pilotait s'est abîmé en mer au large de l'Etat du Massachusetts, devait réapparaître vers midi, pour annoncer le retour de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis.

Donald Trump devait alors devenir "le roi parmi les rois" assurait une publication postée lundi sur un compte QAnon.

Las, la révélation n'a pas eu lieu et, quelques heures plus tard, la pluie avait dispersé les derniers partisans de QAnon.

"La foule très importante réunie pour la réapparition de JFK Jr. après sa mort simulée n'est pas quelque chose de drôle", a réagi le sénateur démocrate du Connecticut Chris Murphy sur Twitter.

"C'est un signe extrêmement inquiétant de la façon dont le débat politique s'est complètement détaché de la vérité", a-t-il souligné.

Née en 2017 aux Etats-Unis, la mouvance QAnon tire son nom de messages énigmatiques postés par un certain "Q", censé être un haut fonctionnaire américain proche de l'ancien président américain Donald Trump.

La nébuleuse QAnon est notamment un tenant d'une théorie selon laquelle Joe Biden et les démocrates font partie d'un complot mondial sataniste et pédophile.

Au fil des années, ces théories ont convaincu de plus en plus d'Américains, et le FBI surveille ce groupe d'extrême-droite, considéré comme potentiellement dangereux. Nombre de militants QAnon figuraient ainsi parmi la foule ayant attaqué le Capitole le 6 janvier.