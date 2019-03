Des Afghans ont "tout perdu" dans des crues dévastatrices

Des villageois de l'ouest de l'Afghanistan tentaient dimanche d'évacuer les eaux boueuses qui ont envahi leurs maisons après les pires inondations de la décennie, certains autres moins chanceux se lamentaient d'avoir "tout perdu".

Les pluies torrentielles qui se sont abattues deux jours durant depuis vendredi matin ont ravagé cinq provinces du nord et de l'ouest du pays, provoquant la mort d'au moins 35 personnes.

En plus de détruire des habitations par milliers, ces crues soudaines ont dévasté des camps de familles déplacées qui avaient dû fuir l'été dernier en raison de la sécheresse.

Elles avaient trouvé notamment refuge par dizaine de milliers dans la région de Herat.

Dans cette province de l'ouest de l'Afghanistan au moins dix districts et le chef-lieu provincial du même nom ont été fortement impactés par ces pluies entraînant des crues soudaines.

Voitures enfouies dans la boue, murs effondrés, maisons en terre parsemées de débris, arbres au sol... c'est dans ce spectacle de désolation que s'activaient dans un amas de boue de nombreux villageois tentant de sauver ce qui pouvait encore l'être.

Bibi Gul se tient devant sa maison en ruines à Herat. "Nous avons tout perdu et nous n'avons plus rien pour survivre", dit-elle. "Nos vaches, nos moutons et même nos pigeons" ont été emportés, raconte un autre habitant, Fazel Ahmad.

Selon Hashmat Bahaduri, porte-parole de l'Autorité nationale de gestion des catastrophes en Afghanistan, plus de 3.000 maisons ont été partiellement ou totalement détruites dans les cinq provinces touchées par ces crues soudaines.

Les fortes chutes de neige qui se sont abattues sur de vastes étendues de l'Afghanistan cet hiver faisaient redouter ces graves inondations à l'approche du printemps, après plusieurs années de forte sécheresse.

Début mars, au moins 20 personnes avaient déjà péri à la suite d'inondations qui ont emporté de nombreuses maisons dans la province de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan.