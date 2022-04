Des amateurs de sensations fortes dînent dans les airs en Indonésie

Les Indonésiens recommencent à sortir après la levée des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 et certains amateurs de sensations fortes célèbrent cette liberté retrouvée avec un dîner suspendu dans le ciel de Jakarta.

Le restaurant "Lounge in the Sky" a ouvert au public cette semaine dans la capitale du plus grand pays musulman au monde.

Les places se sont arrachées plusieurs mois à l'avance et le restaurant fait le plein le soir pendant le mois de ramadan, à l'heure où les musulmans rompent le jeûne.

Les repas qui coûtent de 1,6 à 3,7 millions de roupies (110 à 260 dollars) sont servis à la trentaine de clients par service qui occupent la plateforme hissée entre 30 et 50 mètres au dessus du sol par une grue.

Les convives sont attachés à leur siège tandis que les cuisiniers et les serveurs portent des harnais de sécurité.

"Au début, c'était difficile. J'étais stressée et je n'arrivais pas à avaler la nourriture", explique Yuni, une médecin de 29 ans.

"Mais après un moment, je suis parvenue à manger (...) c'était très excitant".

Le restaurant dit suivre des procédures de sécurité strictes mais il faut prendre quelques précautions: le site internet recommande aux clients de passer aux toilettes avant de gagner leur place sans quoi la plateforme devra redescendre pendant le repas.

Le concept de "Dîner dans le ciel" a été imaginé par deux entrepreneurs belges en 2006 et décliné depuis dans plusieurs dizaines de pays.