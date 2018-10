Des "casiers solidaires" pour soulager les sans-abri à Montreuil

Ils pourront mettre en sécurité leurs affaires de jour comme de nuit: 12 casiers à destination des sans-abri ont été inaugurés lundi à Montreuil, un dispositif visant faciliter leur vie mais aussi leur réinsertion.

Dans les semaines à venir, des SDF de cette commune de Seine-Saint-Denis se verront remettre la clé d'un de ces casiers de couleur bleu vif et mesurant 1,80 m de haut et 50 cm de large.

Implantés dans une rue du centre-ville, accessibles 24 heures sur 24, ces casiers leur permettront de conserver argent, papiers, vêtements ou tout autre effet personnel à l'abri des vols et des intempéries.

"Les sans domicile fixe doivent transporter leur maison sur leur dos. Avec ces casiers, on espère qu'ils retrouvent de la mobilité", explique Patrice Bessac, le maire communiste de Montreuil qui abrite ce dispositif initié par l'association Emmaüs-Alternatives.

En échange des clés, les sans-abri s'engagent à honorer un rendez-vous hebdomadaire avec un travailleur social en vue de construire un projet pour se réinsérer.

Pour l'heure, deux sans-abri volontaires ont été identifiés par l'association fondée par l'Abbé Pierre.

Les casiers solidaires sont nés en 2015 à Lisbonne. Trois ans plus tard, la capitale portugaise en compte 80 et plus des deux tiers des personnes ayant quitté le dispositif ont pu sortir de la rue, affirment les porteurs du projet.

"Des centaines et des centaines de personnes SDF ont retrouvé (...) un parcours d'insertion", s'enthousiasme le maire de Montreuil. Dans sa ville, estime-t-il, un millier de personnes vivent dans la rue ou dans des bidonvilles.

"On redonne des clés à des personnes qui n'en ont plus depuis des mois, voire des années, souligne Catherine Di Maria, la directrice d'Emmaüs-Alternatives. L'impact psychologique de ravoir un espace privatif est très impressionnant."

Un dispositif similaire est testé depuis juillet 2018 à Rouen où trois "vestiaires solidaires" ont été implantés.