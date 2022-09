Des célébrités en soutien de l'OMS en Ukraine

De la star britannique de la pop Ed Sheeran à la légende du basket Shaquille O'Neal, des célébrités ont accepté de proposer en ligne certains de leurs objets personnels pour collecter des fonds en soutien de l'OMS en Ukraine.

Sept mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Fondation de l'OMS, un organisme qui appuie les efforts déployés par l'organisation pour faire face aux enjeux sanitaires mondiaux les plus pressants, a lancé samedi la boutique en ligne "Human Kind" où les fans pourront tenter de remporter les objets personnels de ces célébrités.

Les fonds récoltés permettront de soutenir l'action de l'OMS en Ukraine et dans les pays voisins, a indiqué dans un communiqué la fondation qui espère lever 53,7 millions de dollars (55,3 millions d'euros).

Outre Ed Sheeran et Shaquille O'Neal, d'autres artistes et sportifs soutiennent cette action, dont la chanteuse britannique Ellie Goulding, la mégastar de la pop Harry Styles, l'artiste Shepard Fairey ou encore le champion de boxe Wladimir Klitschko, dont le frère ainé, Vitali, est le maire de Kiev.

La célèbre chanteuse britannique Annie Lennox, qui a fait don d'une paire de ses lunettes de soleil emblématiques, a encouragé "chacun à faire ce qu'il peut pour soutenir le peuple ukrainien".

"Les images venant d'Ukraine, y compris celles de femmes accouchant dans des sous-sols, sont profondément choquantes. Les soins de santé sont un droit humain auquel tous méritent d'avoir accès", a-t-elle dit, dans le communiqué.

Les personnes intéressées sont appelées à faire des dons en ligne sur le site "" du 24 septembre au 24 octobre, et les gagnants seront tirés au sort le 31 octobre.

"Sept mois après le début de cette guerre tragique, les gens ont de plus en plus besoin de soins médicaux d'urgence à travers le pays. Nous devons répondre aux besoins de santé immédiats et à long terme des personnes touchées", a indiqué le directeur général de la fondation de l'OMS, Anil Soni, dans le communiqué.

Depuis que le président russe Vladimir Poutine a lancé ses troupes à l'assaut de l'Ukraine le 24 février dernier, l'OMS a pu vérifier 550 attaques contre le système de santé.

Selon l'organisation, plus de 12 millions de réfugiés ont fui vers des pays en Europe et plus d'un tiers de la population ukrainienne (17,7 millions de personnes) a besoin d'aide humanitaire. L'OMS a livré jusqu'à présent 1.300 tonnes de fournitures médicales en Ukraine.