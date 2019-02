Des chaînes américaines en espagnol dénoncent le "harcèlement" par le régime de Maduro

Les deux principales chaînes de télévision en espagnol aux Etats-Unis, Univision y Telemundo, ont dénoncé la "détention" et "la séquestration" pendant quelques heures de plusieurs de leurs journalistes au Venezuela, fustigeant le "harcèlement" du régime de Nicolas Maduro.

Jorge Ramos, célèbre présentateur mexicano-américaine de la chaîne Univision, est arrivé mardi à Miami après avoir été retenu pendant plus de deux heures à Caracas la veille avec cinq autres journalistes à l'issue d'une interview de Nicolas Maduro au palais présidentiel.

Par ailleurs, un journaliste vénézuélien de Telemundo, Daniel Garrido, a été "séquestré" selon sa chaîne alors qu'il couvrait mardi l'expulsion de Jorge Ramos.

"Nous avons été détenus au palais de Miraflores", a déclaré Jorge Ramos à la presse à son arrivée à l'aéroport de Miami. "Imaginez ce qu'ils feraient à des journalistes vénézuéliens".

Le syndicat national des travailleurs de la presse du Venezuela (SNTP) a rappelé sur Twitter, à l'occasion de la détention de Ramos, qu'"au moins 30 détentions de journalistes et employés de médias ont eu lieu dans les deux premiers mois de 2019".

Selon Jorge Ramos, Maduro s'est fâché quand le journaliste et son équipe lui ont montré une vidéo de plusieurs jeunes émaciés en train de manger des aliments trouvés dans des poubelles.

Toujours selon Ramos, le président vénézuélien s'est alors levé, a mis un terme à l'interview, tandis que les journalistes étaient retenus et leur matériel confisqué.

"Si Maduro n'est pas lâche, s'il a le courage d'assumer, qu'il montre l'interview complète, personne ne va l'éditer", a poursuivi le présentateur star.

De son côté le gouvernement vénézuélien a critiqué l'attitude de Jorge Ramos pendant l'interview.

Par le palais de "Miraflores sont passés des centaines de journalistes, qui ont reçu le traitement convenable que nous réservons habituellement à ceux qui viennent accomplir leur travail journalistique, et ils ont publié le résultat de ce travail", a tweeté le ministre de la Communication, Jorge Rodriguez. Mais "nous ne nous prêtons pas à des shows bon marché", a-t-il dit.

- "Violation grave" -

La chaîne de télévision Telemundo a quant à elle dénoncé la séquestration de son journaliste Daniel Garrido.

"Un groupe d'individus armés non identifiés l'a forcé à monter dans un véhicule et lui a couvert la tête avec une capuche. Après avoir été interrogé pendant six heures et s'être vu confisquer son équipement de travail, il a été libéré sans aucune explication, sans que son matériel lui soit rendu", a indiqué Telemundo dans un communiqué.

"Ce n'est pas la première fois que Daniel est harcelé dans l'exercice de son travail journalistique. A d'autres occasions, il a été victime d'intimidation physique et s'est vu dérober son matériel", a ajouté la chaîne américaine en espagnol.

Le vice-président américain Mike Pence a publié sur Twitter un article sur le cas d'Univision. "Détenir des journalistes" est un des "actes désespérés d'un tyran qui s'accroche au pouvoir au moyen de la violence et de l'intimidation", a-t-il commenté.

Les Etats-Unis et plusieurs autres pays occidentaux ont reconnu le 23 janvier le dirigeant de l'opposition Juan Guaido comme le président par intérim du Venezuela.

Seize organisations de défense de la liberté d'expression, dont Reporters sans frontières (RSF) et Human Rights Watch, ont condamné la brève détention des journalistes d'Univision.

"Cette détention est une violation grave de la liberté de la presse et affecte le droit à la liberté d'information sur le déroulement de faits qui sont d'intérêt mondial", écrivent ces ONG dans un communiqué.

Cette déclaration a également été signée notamment par la Société interaméricaine de presse, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), organisation basée aux États-Unis, et les associations de journalistes de Colombie, Brésil, Chili, Equateur et Argentine.

Ces dernières semaines, plusieurs journalistes étrangers ont été arrêtés au Venezuela. Deux reporters de l'émission française Quotidien avaient été détenus pendant deux jours par les forces de l'ordre vénézuéliennes fin janvier.