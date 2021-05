Des colis de chiots: découverte macabre en Chine

Une pochette surprise... avec un chiot ou un chaton à l'intérieur. La passion de certains jeunes Chinois pour les boîtes mystère a conduit cette semaine à une découverte macabre: 160 animaux enfermés dans des colis, dont plusieurs morts étouffés.

Les colis ont été trouvés par des bénévoles du refuge animalier local Aizhijia dans la fourgonnette d'une société de logistique, ZTO, à Chengdu (sud-ouest). Les animaux survivants font l'objet d'un suivi vétérinaire, a rapporté jeudi sur les réseaux sociaux Aizhijia.

Lors de la découverte de la cargaison lundi soir, le refuge avait fait une description apocalyptique de la scène.

Le camion était "rempli des aboiements et des miaulements (des animaux). Comme la porte du camion était fermée, il n'y avait plus d'air et ils ne pouvaient qu'étouffer", écrivait Aizhijia. "Beaucoup de petits chats et chiens étaient en train d'agoniser ou étaient déjà morts".

ZTO a présenté ses excuses, tout en expliquant que les envois étaient le fait de sites de commerce en ligne. Sa succursale de Chengdu, à l'origine de la livraison, va devoir mener "une inspection interne exhaustive" et ses employés suivre "une formation aux règles de sécurité", a ajouté la société de logistique.

La découverte a fait scandale sur les réseaux sociaux en Chine, où la livraison d'animaux par colis est interdite.

Mais le pays connaît depuis quelques années une vogue des boîtes mystère. Le principe? Acheter en ligne un cadeau dont on ignore le contenu, le plus souvent un jouet ou une figurine. En 2019, ce marché était évalué à hauteur d'environ un milliard d'euros, selon le cabinet d'études de marché Qianzhan Intelligence.

Sur le réseau Weibo, une internaute confie avoir vu des colis surprise contenant un chat ou un chien de race pour à peine un euro en vente sur internet.

"On commande une créature vivante et puis on se retrouve avec un animal mort étouffé, de faim, de chaud ou de froid", imagine l'internaute horrifiée.

Le mot-dièse "animal dans boîte mystère" avait été vu 420 millions de fois vendredi sur Weibo.

"Ce n'est pas une mode mignonne ni un jouet dont on se débarrasse du jour au lendemain. Ces pochettes surprise me font dire que nous vivons dans une société folle et terrifiante", s'insurgeait un autre internaute.

Vendredi, sur le site de vente en ligne Taobao - propriété du géant Alibaba - il était possible de commander des animaux vivants, mais pas sous forme de pochette surprise.