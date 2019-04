Des dizaines de milliers de personnes célèbrent la Pâque juive à Jérusalem

Des dizaines de milliers de juifs ont célébré lundi la "bénédiction des prêtres" devant le Mur des Lamentations, dans la Vieille ville de Jérusalem, à l'occasion de Pessah, la Pâque juive.

Enveloppés dans le traditionnel châle de prière blanc qui leur couvre la tête, des membres de la tribu des Cohanim (le pluriel de Cohen, prêtre en hébreu) lèvent les mains et bénissent la foule.

La bénédiction fait partie des prières quotidiennes chantées dans les synagogues. Mais depuis le début des années 1970, deux fois par an à Pessah et pour Souccot (la fête des cabanes, en automne), un pèlerinage a lieu au Mur des Lamentations reprenant ainsi une tradition évoquée par le récit biblique.

L'ambassadeur des Etats-Unis en Israël David Friedman, un juif orthodoxe qui est lui-même "Cohen", a participé à cette bénédiction, a constaté un photographe de l'AFP.

Quelque 30.000 personnes ont assisté aux deux cérémonies, selon un porte-parole de la police.

Le Mur des Lamentations est le vestige du mur soutenant le second Temple juif détruit par les Romains en 70.

Il se trouve en contrebas de l'esplanade des Mosquées sur laquelle se dressait le temple, et qui est aujourd'hui encore le site le plus sacré pour les juifs, mais aussi le troisième lieu saint de l'islam, après La Mecque et Médine.

Les juifs ont le droit de s'y rendre mais pas d'y prier.

Le Mur des Lamentations est situé, comme la Vieille ville qui l'entoure, à Jérusalem-Est, partie palestinienne de Jérusalem annexée et occupée par Israël.

Israël considère toute la ville de Jérusalem comme sa capitale. Les Palestiniens, eux, espèrent faire de Jérusalem-Est la capitale de l'Etat auquel ils aspirent.