Des Français téléphages depuis l’entrée en vigueur du confinement

Les Français passent plus de quatre heures par jour devant les chaînes de télé depuis l'entrée en vigueur du confinement, un niveau en forte hausse, selon des données publiées lundi par Médiamétrie, qui n'incluent pas les plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon.

"Depuis le début de l'épidémie de coronavirus et tout particulièrement depuis les mesures de confinement annoncées le 16 mars, les Français passent plus de temps devant le téléviseur", indique la société de mesure d'audience, dans un communiqué.

Selon les données issues du Médiamat (un panel de plus de 11.000 téléspectateurs, répartis dans 5.000 foyers et dont la consommation de télévision est mesurée en permanence), la durée d'écoute moyenne des chaînes de télévision la semaine passée a grimpé à "4h48, soit 1h17mn de plus par rapport à la même semaine l'an dernier", relève Médiamétrie.

En outre, dimanche, cette durée "s'est élevée à 5h15, un niveau jamais atteint depuis 2006", souligne Médiamétrie.

Un mouvement à contre courant de la tendance observée depuis plusieurs années, qui montre une baisse de la durée passée devant les chaînes de TV au profit d'internet, des smartphones, et des plateformes de vidéo comme Netflix ou Youtube.

A noter que les parts d'audience des différentes chaînes mesurées par Médiamétrie montrent par ailleurs des mouvements inhabituels pour la semaine passée, qui peuvent s'expliquer par le confinement et par des changements de programmation ou de diffusion décidés par plusieurs chaînes.

Ainsi, Canal+, dont la part d'audience évolue généralement autour de 1%, grimpe à 2% alors que la chaîne cryptée a passé temporairement tous ses programmes en clair sur les box des opérateurs (une opération qui s'achèvera le 31 mars).

Le podium reste dominé par TF1 (18,7% de pda), devant France 2 (14,6%), tandis que France 3 et M6 se partagent la 3e place, ex-aequo à 8,5%.

Enfin, ces chiffres n'incluent pas les scores des chaînes d'info, mais selon d'autres données de Médiamétrie citées par BFMTV, celle-ci a engrangé une part d'audience hebdomadaire de 4,9%, un niveau remarquable qui la hisse à la cinquième place dans le classement des chaînes les plus regardées la semaine dernière.