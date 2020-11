Des hommages télé et radiophoniques au grand résistant disparu Daniel Cordier

Plusieurs radios ainsi que la chaîne de télé France 5 ont bouleversé leurs programmes pour rendre hommage au grand résistant et ancien secrétaire de Jean Moulin, Daniel Cordier, dont on a appris vendredi le décès à l'âge de 100 ans.

France Inter lui a consacré une émission spéciale vendredi de 18H00 à 20H00, présentée par Claire Servajean avec l'historien Jean Lebrun et Marc Voinchet, directeur de France Musique, intime du résistant et de nombreux invités, notamment l'écrivain et philosophe Régis Debray.

La radio publique recevra par ailleurs samedi à 07H50 l'historien Olivier Wieviorka, pour revenir sur son parcours, et proposera dimanche à 15H00 deux des cinq entretiens réalisés par François Busnel en 2011 avec Daniel Cordier, dans le cadre de l'émission "Le grand entretien".

Des entretiens à réécouter en intégralité sur franceinter.fr.

France Culture rediffusera de son côté du lundi 23 au vendredi 27 novembre à 20H00 cinq entretiens de la série "A voix nue", dans lesquels le résistant s'était confié au micro de Jérôme Clément.

La radio a également mis en avant sur son site franceculture.fr un dossier spécial consacré à ce grand résistant, incluant ces cinq entretiens.

Sur le petit écran, France Télévisions va elle proposer une programmation spéciale sur deux soirées sur France 5, avec la diffusion du documentaire "Daniel Cordier, la résistance comme un roman" dimanche à 22H40, puis de la fiction en deux parties "Alias Caracalla, au coeur de la résistance", lundi à 20H50.