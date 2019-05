Des inondations rares plongent un couple de fermiers américains en "terre inconnue"

Clare et Gayle Duda ont beau fouiller dans leur mémoire, ils ne se rappellent pas de catastrophe naturelle ayant eu des dégâts aussi importants dans leur ferme que les inondations exceptionnelles qui ont dévasté en mars l'Etat rural du Nebraska.

Depuis deux jours, ils sont en retard dans les semis de maïs et n'ont plus qu'une semaine pour planter s'ils veulent espérer une récolte de bonne qualité.

"Nous devrions être en train de semer maintenant mais à cause de la rivière qui a débordé, le sol est si saturé et mouillé que nous ne pouvons le faire et n'avons aucune idée de quand et si nous le ferons ce printemps", raconte Clare, dépité.

"Et même si nous arrivons à semer, la récolte sera maigre", ajoute cet agriculteur de 64 ans qui a complètement repris, avec sa femme Gayle, 64 ans aussi, l'exploitation familiale en 2011.

Leur espoir reste le soja, dont la période traditionnelle de semis court jusqu'au 1er juillet dans cette région.

"On n'a jamais connu quelque chose de pareil", estime Clare. "Nous sommes en terre inconnue".

La ceinture agricole des Etats-Unis est touchée depuis mars par des inondations, conséquence de la fonte des neiges et de pluies torrentielles persistantes tombant dans cette région située au centre du pays.

- Accepter le changement climatique -

Dans le Nebraska, les pertes sont estimées à plus de 800 millions de dollars pour le secteur agricole, selon les autorités locales.

Située à Ponca Hills, à une demi-heure du centre-ville d'Omaha, l'exploitation borde la Missouri River, une des rivières à l'origine des inondations.

D'un côté, se trouvent les habitations et de l'autre des champs immenses qui s'arrêtent à la lisière d'un bois, partie prenante de la propriété.

Dans un des champs qui devaient accueillir le soja, le sable entraîné par les inondations y a trouvé refuge tout comme la boue. Des poissons morts, victimes de la montée des eaux, pullulent.

Il y a peu de chances que cette surface soit prête pour accueillir la nouvelle récolte, alors que l'ancienne, plantée dans un autre champ à plus d'un kilomètre de là, est déjà considérée comme perdue parce qu'elle n'a pu être moissonnée à temps.

A quelques centaines de mètres de là, un champ de maïs est divisé en deux par les eaux qui ont fini par former un énorme lac. Ce dernier interdit l'accès à une partie du terrain, condamnant de facto la récolte. Les Duda n'ont toujours pas terminé les moissons de l'été dernier.

"Nous avons cultivé 121 hectares (300 acres) mais nous n'avons pu moissonner que 2 ha (5 acres)", confie Clare, ajoutant que le manque à gagner est colossal parce qu'il n'y a pas d'entrées d'argent pour compenser les dépenses.

"Nous percevons en gros un chèque par an et nous ne le recevrons peut-être pas cette année et ça c'est effrayant", s'inquiète l'agriculteur.

Les Duda disent honorer des échéances de remboursements de prêts contractés pour acheter une charrue et un tracteur et s'acquittent des taxes foncières qui s'élèvent à 50.000 dollars par an.

Les barrières d'herbage et de pâtures récemment achetées pour sécuriser les enclos ont été renversées par les eaux et il est difficile de savoir si elles pourront servir à nouveau.

Un don d'une église a permis d'acheter des antibiotiques pour traiter chevreaux et chèvres qui ont contracté les bactéries Escherichia Coli (E.coli), présentes dans les champignons qui poussent dans la propriété.

Ne pas pouvoir les ramasser pour s'en faire une bonne poêlée, "c'est l'insulte suprême", s'emporte Gayle.

Face aux dégâts, les Duda ont fini par accepter la réalité du changement climatique et explorent la possibilité de transformer leur exploitation en terre de chasse commerciale du fait de la proximité avec la ville d'Omaha.

"Je reconnais" l'existence du changement climatique, "mais je reste sceptique sur la capacité d'une éventuelle taxe carbone à le faire disparaître soudainement", sourit Clare.