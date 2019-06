Des mal-logés manifestent contre le "fléau" des punaises de lit

Démangeaisons sévères, insomnies, risques d'infection: des mal-logés ont manifesté mercredi à Paris contre les punaises de lit, ce "fléau" qui selon eux, infeste les hébergements d'urgence et les habitats précaires qu'ils occupent.

"On se gratte toute la journée, des plaies s'ouvrent et les maladies arrivent", témoigne Philippe, 62 ans. Sans logement pendant huit mois à la suite d'une expulsion, il a été hébergé dans des hôtels du 115 (numéro d'urgence pour les sans-abri), "infestés par les punaises", dit-il.

Selon l'association Droit au Logement (DAL), qui avait appelé à manifester, au moins 400.000 sites sont infestés aujourd'hui en France, dont 100.000 en Ile-de-France, contre 200.000 en 2016 et 2017.

"Les punaises de lit ont connu une prolifération exponentielle ces dernières années", déplore l'association, qui se réfère aux données récoltées par la Chambre syndicale de désinfection, désinsectisation et dératisation (CS3D).

"Il faut que ce fléau soit considéré comme un problème de santé publique et que soit mis en place un programme de prévention et d'éradication, comme on le fait pour les rats", demande le porte-parole du DAL, Jean-Baptise Eyraud.

Selon lui, le phénomène touche plus particulièrement les personnes mal-logées car "elles n'ont pas les moyens de lutter contre l'invasion".

Le traitement d'un logement infesté coûte entre 300 et 350 euros, selon l'association, et ne peut être fait que par des professionnels car les punaises de lit sont résistantes à la plupart des insecticides aujourd'hui utilisés.

S'ils ne transmettent pas de maladie, ces insectes de couleur brune qui se nourrissent de sang, gros comme un pépin de pomme et visibles à l'œil nu, provoquent des démangeaisons sévères.

"Les enfants ne peuvent pas dormir, ils pleurent parce que les piqûres les brûlent partout. Et le matin, ils n'arrivent pas à se réveiller pour aller à l'école", raconte Mahbouba, 29 ans, mère de trois jeunes enfants.

Les punaises de lit se développent notamment dans les matelas et les draps, mais aussi dans les meubles et les recoins.

Selon des spécialistes, cet insecte avait pratiquement disparu depuis les années 60, avant de proliférer à nouveau dans les grandes métropoles au milieu des années 2000.

Une étude d'une équipe internationale de chercheurs, publiée en mai 2019 dans la revue Current Biology, a révélé que les punaises de lit sont présentes sur Terre depuis plus de 100 millions d'années et existaient déjà à l'époque des dinosaures.