Des Malaisiens s'essaient à l'archerie équestre, discipline surgie du passé

Au galop sur sa monture sous un soleil brûlant, l'archer malaisien Zaharudin Rastam Yeop Mahidin vise une cible de ses flèches, encouragé par les spectateurs: il pratique l'archerie équestre.

Très répandue pendant des milliers d'années pour chasser et combattre, cette discipline avait presque disparu depuis l'introduction des armes à feu et des équipements de combat modernes.

Mais elle renaît comme un sport de niche et gagne des adeptes en Malaisie et dans un petit nombre de pays.

Vêtu de l'habit traditionnel des Malais, l'ethnie musulmane majoritaire en Malaisie, Zaharudin est l'un des 28 cavaliers qui se mesurent au cours d' une compétition dans le district de Rembau, au sud de la Malaisie péninsulaire.

L'archer vétéran de 58 ans note qu'il s'agit du sport le plus difficile mais le plus gratifiant qu'il ait jamais pratiqué.

"C'est la meilleure combinaison du cerveau, du corps et de l'esprit", dit-il à l'AFP.

"Le cerveau doit être concentré sur la tâche à accomplir, le corps doit suivre (...) en maniant l'arc et les flèches sur un cheval en mouvement".

"Et l'esprit aussi est mobilisé, car il faut avoir toute confiance en son cheval".

Les cavaliers de ce tournoi devaient atteindre neuf cibles en 30 seconde en galopant sur une piste de 200 mètres et étaient jugés pour leur précision et leur vitesse.

Le tournoi a été établi en 2018 et s'est tenu plusieurs fois avant d'être suspendu prendant près de deux ans à cause des restrictions imposées pour cause de pandémie en Malaisie.

L'archerie équestre demande un entraînement intense pour que les cavaliers parviennent à atteindre les cibles en pleine vitesse.

C'est aussi une discipline assez chère puisqu'elle nécessite des chevaux et qu'elle est enseignée dans quelques sites seulement.

Mais elle gagne en popularité en Malaisie où une centaine de personnes la pratiquent. Cette petite communauté espère attirer des sponsors et le soutien des autorités pour la rendre plus accessible au grand public.

Ce sport de niche s'est aussi développé ailleurs dans le monde et des compétitions ont été organisées en Europe et en Asie ces dernières années.

Pour les musulmans de Malaisie, qui constituent plus de la moitié des 32 millions d'habitants du pays, ce sport est aussi attractif du fait que le prophète Mahomet encourageait l'équitation et le tir à l'arc.

"Les gens voient cela comme une chance de mettre en pratique la +sunna+" (la tradition et les pratiques du prophète), note Zarina Ismail, propriétaire du club équestre Cape Cavallho où s'est tenu la compétition.

Mais pour beaucoup, c'est la difficulté même du sport qui est attirante.

"C'est un sport ardu, et les Malaisiens aiment les défis", souligne Syed Abdul Muiz Syed Alias, président de l'association de l'archerie équestre malaisienne As-Sibaq.