Des masques sur les plateaux de télé? "Inutile" pour BFM

Le directeur général de BFM, Marc-Olivier Fogiel, a estimé lundi qu'il serait "inutile, anxyogène et handicapant" d'imposer le port du masque sur les plateaux de télévision, si par ailleurs sont respectées d'autres mesures barrière contre le coronavirus.

"Je ne vois pas pourquoi on aurait des masques pour donner un exemple, alors que les conditions sanitaires dans nos locaux sont extrêmement bien respectées", a-t-il déclaré sur France Inter.

"Évidemment, il n'y a pas de mesure d'exception, les journalistes n'ont pas un statut particulier qui ferait qu'on ne porte pas un masque parce qu'on est journaliste. En revanche [dans nos studios] on a pris toutes les mesures pour sanctuariser les choses", notamment en termes de ventilation et de distance physique, a-t-il plaidé.

"S'il y avait un risque sanitaire avéré, il n'y aurait pas de raison qu'on déroge à une règle, mais cela fait maintenant plusieurs mois qu'on est confrontés à cette crise et pas une personne n'est tombée malade sur nos plateaux", a-t-il remarqué.

En revanche, les journalistes de BFMTV, lorsqu'ils font des reportages dans des lieux où le masque a été rendu obligatoire, en portent systématiquement un, y compris en extérieur, a-t-il rappelé.

Interrogé sur l'antenne de RMC/BFMTV sur la nécessité de porter un masque à l'antenne, l'épidémiologiste Arnaud Fontanet a, à l'inverse, répondu au journaliste Jean-Jacques Bourdin: "D'un point de vue purement sanitaire, oui, parce qu'on est en espace clos, parce que vous avez des invités qui ont beaucoup de contacts, qui sont potentiellement à cette phase asymptomatique où ils pourraient être excréteurs de virus et donc vous mettre à risque".

Le membre du Conseil scientifique, qui n'était pas lui-même masqué, a dit comprendre "tout à fait" les arguments journalistiques et techniques (qualité du son), tout en ajoutant qu'il aurait été "plus à l'aise avec un masque".

Le port du masque sera obligatoire en entreprise, y compris dans les "open spaces", avait annoncé mardi à l'AFP la ministre du Travail Élisabeth Borne, rejoignant les appels récents émis par plusieurs infectiologues pour réduire les risques de contamination.

Cette nouvelle règle doit s'appliquer à partir du 1er septembre mais certains plaident pour des dérogations au sein de l'audiovisuel.

Interrogée lundi sur Europe 1, Mme Borne a indiqué que le protocole qui imposera le port du masque en entreprise et les règles sanitaires sera "mis en ligne au plus tard lundi prochain", après avis du Haut conseil de la santé publique (HCSP) qu'elle a sollicité sur d'éventuelles dérogations dépassant le secteur de l'audiovisuel.

"Je souhaite qu'on puisse regarder les dérogations qui seront possibles pour les activités pour lesquelles c'est très pénalisant, et je pense que sur un plateau comme ici, on voit bien que ce serait pénalisant d'avoir systématiquement un masque", a-t-elle dit. "Ou, quand il y a d'autres façons de se protéger, quand on voit qu'on est à trois salariés dans 100 mètres carrés, on peut imaginer qu'on peut se dispenser du port du masque", a ajouté la ministre.