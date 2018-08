Des milliers de Rohingyas manifestent un an après leur exode de Birmanie

Aucun Rohingya n'a oublié ce jour funeste du 25 août 2017. C'était, il y a tout juste un an, la répression brutale menée par l'armée birmane, et le début d'un exode massif. 700 000 membres de cette minorité musulmane contraints de se réfugier au Bangladesh. Une "épuration éthnique" selon les termes des Nations Unies.



Ils ont tué les hommes et violé les femmes. Les enfants ne pouvaient plus aller à l'école, toutes les maisons ont été brûlées, et après toutes ces atrocités, nous avons commencé à sortir de Birmanie. 365 jours après tout cela, nous manifestons car nous n'avons toujours pas obtenu justice.

Réfugiée rohingya