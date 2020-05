Des millions de vaccinations en moins aux Etats-Unis depuis le confinement

Le nombre de doses de vaccins commandées aux Etats-Unis depuis que Donald Trump a déclaré l'état d'urgence à cause de la pandémie de Covid-19 a chuté de plusieurs millions, ont rapporté vendredi les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

Quelque 2,5 millions de doses de vaccins de routine (hors grippe) en moins, et 250.000 doses de vaccins contre la rougeole en moins ont été commandées entre le 13 mars et le 19 avril, par rapport à la même période en 2019, montre le rapport.

"La baisse a commencé dans la semaine suivant la déclaration de l'état d'urgence nationale", selon l'étude, qui se fonde sur les commandes de vaccins d'un programme finançant environ la moitié des vaccinations faites dans le pays.

"Bien que la distanciation sociale ait permis de ralentir les contagions de Covid-19, cela a aussi conduit à des reports et une baisse du nombre d'enfants recevant les vaccins recommandés", ont expliqué à l'AFP les auteurs par courriel.

La baisse est toutefois modérée pour les enfants de moins de 2 ans, selon d'autres données portant sur les doses effectivement administrées dans huit réseaux de soins.

Cela indique que les consignes de maintien des visites de routine et de vaccination dans cette classe d'âge ont été relativement suivies, tandis que pour les enfants plus âgés, les cabinets ont en général restreint les visites aux cas de maladies et annulé les visites de routine.