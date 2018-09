Des morts et des blessés après une fusillade dans le Maryland, aux Etats-Unis

Plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées jeudi lors d'une nouvelle fusillade aux Etats-Unis qui a eu lieu dans une zone industrielle de l'Etat du Maryland, à une centaine de kilomètres au nord de Washington.

Selon les médias américains, trois personnes sont mortes et, fait notable, l'auteur des coups de feu est une femme.

"Nous pouvons confirmer plusieurs blessés et plusieurs morts" dans un entrepôt dans le comté d'Harford, a dit le shérif Jeffrey Gahler lors d'une conférence de presse.

"Sur la base de ce que nous savons, il s'agissait d'un suspect seul. Le suspect est en détention et dans un état critique à l'hôpital", a-t-il ajouté sans confirmer le genre de l'auteur des coups de feu.

Les fusillades, qui endeuillent régulièrement l'Amérique, sont très rarement perpétrées par des femmes. Moins de 5% des tireurs sont des femmes selon une étude du FBI qui portait sur 160 évènements de ce type entre 2000 et 2013.

- "Ca fait très peur" -

L'alerte a été donnée peu après 09H00 (13H00 GMT) après que des coups de feu ont été entendus dans l'entrepôt d'un centre de distribution de Rite Aid, une enseigne de produits pharmaceutiques.

Les forces de police sont rapidement intervenues, appuyées par des agents de la police fédérale et de l'agence fédérale qui régule les armes et les explosifs, selon les autorités.

Selon la police, il semble qu'une seule arme ait été utilisée par le suspect, et le shérif Gahler a indiqué qu'aucun des policiers n'avait fait feu.

"Nous ne pensons pas qu'il y ait une menace supplémentaire quelque part pour la communauté du comté d'Harford", a-t-il poursuivi, laissant entendre qu'il s'agissait d'un acte isolé ne présentant plus de danger pour la population locale.

Colleen Hendrickson, qui vit dans le quartier, attendait le bus quand quelqu'un l'a prévenue qu'il y avait eu une fusillade à proximité.

"C'est vraiment très calme d'ordinaire et c'est la (situation) la plus chaotique que j'ai jamais vue" ici a-t-elle confié à une chaîne locale, affiliée à CNN. "Ca fait très peur quand c'est juste ici au pas de votre porte".

"Nous surveillons avec attention l'horrible fusillade à Aberdeen", a indiqué sur son compte Twitter le gouverneur du Maryland. "L'Etat se tient prêt à offrir tout son soutien", a précisé Larry Hogan.

Chaque année aux Etats-Unis, plus de 30.000 personnes meurent par armes à feu, dont plus de 10.000 par homicide, selon l'association Everytown for Gun Safety.

Le pays est profondément divisé face à la régulation sur le port d'arme, un droit garanti par le deuxième amendement à la Constitution datant de 1791.

Après la fusillade dans un lycée de Parkland en Floride en février 2018, les élèves de cet établissement avaient lancé un vaste mouvement exigeant des réformes, efforts restés vains pour l'instant au niveau législatif.

Le 1er octobre 2018 marquera par ailleurs le premier anniversaire de la fusillade la plus meurtrière de l'histoire récente du pays à Las Vegas, dans le Nevada. Cinquante-huit personnes avaient été abattues.