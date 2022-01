Des New-Yorkais réclament la poursuite d'un moratoire sur les expulsions locatives

Une centaine de manifestants à Manhattan, soutenus par l'exécutif de ce grand quartier de New York, ont réclamé vendredi la poursuite d'un moratoire sur les expulsions locatives dans l'ensemble de l'Etat de New York, en vigueur depuis le début de la pandémie de coronavirus en 2020.

Ce moratoire, décidé au printemps 2020 par le gouverneur de l'Etat de l'époque, Andrew Cuomo, a été régulièrement prolongé depuis, mais la gouverneure actuelle Kathy Hochul ne souhaitait pas le faire au-delà du 15 janvier 2022, soit ce samedi.

"On ne peut pas laisser un moratoire expirer au milieu de l'hiver, pendant une flambée de Covid (...) Madame la gouverneure, ça ne peut tout simplement pas arriver", a tonné Jumaane Williams, lui-même candidat au poste de gouverneur de New York.

"Avoir un logement est un droit humain" ou "gouverneure des expulsions", a scandé la foule rassemblée devant la bibliothèque municipale, avant que la police ne procède à quelques interpellations.

Sarah Lazuy, une militante, trouve "inacceptable de lancer des procédures d'expulsion contre 250.000 personnes dans l'Etat de New York, alors que nous sommes en plein hiver et que la pandémie continue".

Si le moratoire prend effectivement fin samedi, "des dizaines de milliers de femmes et d'enfants de couleur à New York vont être expulsés par leurs propriétaires et vont se retrouver dans la rue", s'est insurgé Brad Lander, un contrôleur financier qui travaille pour la municipalité.

Le moratoire sur les expulsions locatives avait été décidé par le gouverneur Cuomo lorsque New York était l'épicentre mondial de la pandémie au printemps 2020 et comptait des milliers de morts (au moins 34.000 personnes sont décédées dans la ville lors de cette vague de 2020-2021) et ses quelque neuf millions d'habitants étaient terrés chez eux.

Le 7 janvier, les quatre "présidents" des principaux quartiers de New York - l'équivalent de maires d'arrondissement - Manhattan, Brooklyn, Bronx et Queens, ont appelé l'Etat à "prolonger le moratoire sur les expulsions".

Le président de la prospère île de Manhattan, Mark Levine, a encore exigé vendredi que "l'Etat prolonge le moratoire" et que "les tribunaux ajournent immédiatement tous les dossiers d'expulsion", parce que "la ville est toujours aux prises avec la vague Omicron".

La gouverneure de New York a rendu publiques ce vendredi les données hebdomadaires de l'épidémie de Covid-19 dans l'Etat, semblant montrer un recul des contaminations. Dans le même temps, Mme Hochul a prévenu de températures polaires ce week-end avec des chiffres allant de -12 degrés Celsius à New York à -30 degrés dans le nord de l'Etat.

Le logement à New York, notamment les prix astronomiques à l'achat et à la location, est un des points noirs de la vie quotidienne dans la capitale économique et culturelle des Etats-Unis. Le nouveau maire Eric Adams a fait de la lutte contre les énormes inégalités socio-économiques une de ses priorités.