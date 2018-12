Des objets d'Hugh Hefner, le fondateur de Playboy, vendus aux enchères

Le fondateur de Playboy, Hugh Hefner, toujours vêtu d'un peignoir en soie, était célèbre pour sa vie d'excès et de fêtes, entouré de ses nombreuses "petites amies". Aujourd'hui, des centaines de fans payent cher pour avoir un morceau du mythe.

Des objets de sa collection personnelle, de sa machine à écrire au premier numéro de Playboy avec Marilyn Monroe en couverture, ont été vendus à Los Angeles lors d'une vente aux enchères de deux jours, qui s'est terminée samedi.

La machine à écrire, utilisée par Hefner pour rédiger le premier numéro de Playboy en 1953, s'est vendue 162.500 dollars (143.557 euros). Sa copie personnelle de ce numéro a été vendue pour 31.250 dollars, selon la maison Julien, qui a organisé la vente aux enchères.

Des collectionneurs chanceux pourront bientôt se détendre comme "le Hef": l'un de ses peignoirs en soie rouge sur mesure a été vendu pour 41.600 dollars et son "Viagra Ring" - une bague en or 14 carats cachant la petite pilule bleue - a été adjugée à 22.400 dollars.

Des vestes de moto, une limousine, un juke-box, un billard du Playboy Mansion, le manoir mythique d'Hefner, et même son étoile sur le Hollywood Walk of Fame: la liste de ses objets à vendre était longue.

L'acteur américain Jim Belushi a payé 3.125 dollars pour avoir une copie du scénario d'un épisode de l'émission télévisée, "Saturday Night Live" présentée par Hefner en 1977.

Hefner, qui a apporté sa pierre à la révolution sexuelle des Américains grâce à son magazine érotique grand public, est décédé en septembre 2017 à l'âge de 91 ans.

Playboy, connu dans le monde entier pour ses couvertures aux femmes voluptueuses et son logo emblématique de lapin, a fait sensation dès ses débuts.

Mais au-delà du magazine en papier glacé, Hefner avait un empire lucratif de discothèques, de séries télévisées et de lignes de vêtements.

Les profits de la vente aux enchères iront à la fondation Hefner, qui défend les droits civiques et plus particulièrement la liberté d'expression, une cause chère à l'éditeur.