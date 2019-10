Des peines jusqu'à la perpétuité requises au procès d'une vendetta marseillaise

"Loin des rumeurs et de l'air du temps" et malgré des éléments matériels "très minimes", l'avocat général a requis de lourdes peines jeudi au procès du meurtre de c, énième épisode d'une supposée guerre de clans sur fond de trafic de drogue à Marseille.

Regrettant de devoir s'appuyer sur "un dossier largement incomplet", "sans aucun ADN, aucune image de vidéo-surveillance, aucun témoignage visuel", l'avocat général Christophe Raffin a pourtant requis la réclusion criminelle à perpétuité, et au minimum 30 ans de réclusion avec période de sûreté, contre les trois principaux accusés, Eddy Tir, Hichem Tir et Sofiane Agueni.

Eddy Tir, 28 ans, alias "Brabus" ou "Barabas", serait le "donneur d'ordre" du meurtre de Zakary Remadnia, alias "L'Etudiant", depuis la cellule de Luynes, près d'Aix-en-Provence, où il était incarcéré à l'époque. C'est lui qui aurait envoyé à Agueni "un plan comme un architecte, (...) qui il faut tuer", selon une conversation entre les deux hommes, interceptée par les enquêteurs.

"C'était un véritable plan d'action, une désignation claire des cibles, à commencer par l'étudiant", a insisté l'avocat général.

Pour la brigade criminelle de Marseille, la mort de "l'étudiant", criblé de 23 balles le 18 juillet 2014, dans le 14e arrondissement de Marseille, n'était en fait que le nouvel épisode d'une haine familiale entre les Berrebouh et les Tir d'un côté, les Remadnia de l'autre. Des cousins issus de la même région, dans les Aurès, en Algérie, et maintenant en lutte pour le contrôle du trafic de drogue dans les cités des quartiers Nord de Marseille.

Ce meurtre aurait été la réponse à ceux de Mehdi Berrebouh trois mois plus tôt, à Marseille, et de Karim Tir, alors manageur du rappeur Jul, un mois auparavant en banlieue parisienne.

Perpétuité requise donc contre Eddy Tir, déjà définitivement condamné à 20 ans de prison en mars pour le meurtre d'un camarade de cité de 17 ans. Perpétuité requise aussi contre son oncle, Hichem Tir, 34 ans, alias "Le Parisien", actuellement détenu pour trafic de stupéfiants, accusé d'avoir été l'organisateur de ce meurtre. La même peine a été requise enfin contre Sofiane Agueni. "Banane", 32 ans, serait l'un des deux hommes cagoulés qui ont tiré sur la victime.

- "Sanctionner c'est prévenir" -

L'avocat général a requis 13 ans de réclusion criminelle contre Tahar "Taro" Ben Makri, 35 ans, et 5 ans de prison contre Mouloud-Karim Chettabi, 28 ans, alias "l'Allemand" ou "le blond". Tous deux sont poursuivis pour association de malfaiteurs.

Christophe Raffin a en revanche demandé aux jurés à "ne pas condamner" Eddy Dahmani, 30 ans, alias "pastèque", et Sihem Sahraoui, 33 ans, "faute d'élément intentionnel suffisamment établi". Seule femme parmi les sept accusés, elle aussi poursuivie pour association de malfaiteurs, comme "pastèque", l'ancienne compagne d'Hichem Tir était accusée d'avoir donné le "go" à ce règlement de comptes en signalant l'heure à laquelle Zakary Remadnia avait quitté son domicile, quelques minutes avant d'être tué, ainsi que le modèle et la couleur de son scooter.

Rappelant aux jurés que "sanctionner c'est prévenir aussi", l'avocat général a longuement détaillé ces guerres de clans qui minent Marseille et ses environs, sur fond de trafic de drogue, avec "25 à 30 morts violentes chaque année". Selon Christophe Raffin les Bouches-du-Rhône représenteraient 45% des règlements de comptes en France, et Marseille 30%.

Et ce feuilleton meurtrier n'a pas épargné les Tir. Avec la mort de Farid, 29 ans, le grand frère d'Eddy, en août, c'est un sixième membre de cette famille qui est tombé sous des balles depuis Saïd, le grand-père, en 2011.

Les plaidoiries de la défense et notamment celles d'Eddy et Hichem Tir sont attendues vendredi matin. Le verdict devrait suivre dans la journée.