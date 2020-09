Des plants de cannabis découverts dans les jardins de la Collectivité de Corse

Neuf plants de cannabis ont été découverts lundi dans les jardins de la Collectivité de Corse (CDC) à Ajaccio. L'institution a porté plainte et une enquête a été ouverte, a-t-on appris vendredi auprès du parquet et de la CDC.

La découverte a eu lieu lundi soir et la police a été prévenue immédiatement et s'est rendue sur les lieux mardi matin, a indiqué à l'AFP la direction générale des services de la CDC, en confirmant une information de France 3 Via Stella.

Les plants ont été détruits par la police, a ajouté la même source, qui a assuré avoir "une tolérance zéro" face à ce genre de découverte.

Une plainte, déposée par la Collectivité, a donné lieu à l'ouverture d'une enquête, confiée à la direction départementale de la sécurité publique, a précisé le parquet d'Ajaccio.

En novembre 2019, 75 grammes de cannabis, une balance et une poudre non identifiée, avaient déjà été découverts dans le faux plafond d’un bureau de la Collectivité de Corse à Ajaccio. L’enquête avait également été confiée à la direction départementale de la sécurité publique.