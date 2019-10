Des robots et des hommes, une première sur un site Amazon en France

Des dizaines de tours jaunes contenant une multitude d'objets se déplacent sans jamais se heurter dans le nouveau centre de distribution français d'Amazon, un ballet orchestré par des algorithmes, mais qui s'appuie aussi sur des interventions humaines.

Posée sur une petite voiture-robot orange, une tour s'approche doucement de Nicole. Après avoir scanné une série de livres qui viennent d'arriver, l'opératrice les range dans l'emplacement indiqué par son écran d'ordinateur, dans l'attente d'une commande.

"C'est quand même bien d'avoir les robots qui viennent à nous (...), ça évite de faire plusieurs kilomètres nous-mêmes", décrit à l'AFP l'opératrice âgée de 50 ans, au milieu des "bips" émis par les scanners de ses collègues.

Ce centre Amazon de 150.000 mètres carrés, situé à Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne, est le premier à être doté de cette technologie en France. Au total, une cinquantaine de sites du géant de la distribution en ligne en sont équipés dans le monde.

Parmi ses avantages: une réduction du temps nécessaire pour ranger et récupérer les marchandises, une optimisation de l'espace de stockage et... des opportunités d'emplois.

"Le robot crée de l'emploi, c'est le site qui va employer le plus" de personnes en France, a affirmé mardi Ronan Bolé, directeur France d'Amazon Logistics, lors de l'inauguration du lieu. Au total, un millier de personnes doivent y être embauchées en CDI.

Derrière Nicole, Mariam, 45 ans, récupère les objets commandés dans les tours qui s'alignent devant elle. Dans un bac noir, un jeu vidéo côtoie un sachet de bouchons de liège et un livre de cuisine. Il sera expédié par tapis roulant à l'étage inférieur où les colis seront préparés.

Pendant ce temps, Houssam, 23 ans, surveille de loin le va-et-vient des robots. Si l'un d'eux tombe en panne, il s'approche de l'appareil récalcitrant sans risquer d'être percuté, grâce à un système qui signale sa présence.

- "Accompagner" la transition -

"Ce qu'on voit ici, c'est que le numérique est au cœur de la création d'emplois dans les territoires", a commenté Cédric O, le secrétaire d’État au Numérique, lors de l'inauguration.

"Il y a six fois plus de robots en Allemagne qu'en France", or l'Allemagne connaît le "plein emploi", a-t-il ajouté, à l'heure où l'automatisation rendue possible par le développement des nouvelles technologies reste pour certains synonyme de destruction de postes.

L'OCDE avait estimé l'an dernier que 14% des emplois environ risquaient d'être automatisés au cours des quinze prochaines années et que 32% étaient susceptibles d'être profondément modifiés.

"Nous devons accompagner les gens dans la transition, mais nous avons tout à gagner à jouer pleinement le jeu de cette transformation", a estimé le secrétaire d’État.

Certains restent toutefois méfiants, en particulier au sujet de la pérennité des emplois créés sur les sites automatisés, comme celui de Brétigny-sur-Orge.

"Amazon persiste à ne divulguer aucune information fiable et précise sur ses projets d'avenir sur ce site, le nombre réels d'emplois créés et leur qualité", a dénoncé Baptiste Soubra, membre du collectif Ma Zone, accompagné de quelques militants qui ont déployé une petite banderole après l'inauguration du site de Brétigny et qui ont également fait état de préoccupations environnementales.

En réponse à cette intervention, le mastodonte du commerce en ligne assure que le salaire des agents d'exploitation logistique en France après 24 mois d'ancienneté est supérieur au salaire moyen du secteur.

Pour l'heure, nous sommes "heureux, fiers et attentifs" de l'installation d'Amazon à Brétigny-sur-Orge, a déclaré de son côté le maire de la ville Nicolas Méary.

"Pour l'instant, je n'ai croisé que des gens qui étaient très contents", a-t-il indiqué en allusion aux embauches locales à Amazon, en espérant qu'ils le seraient toujours dans la durée.