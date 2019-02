Des ruminants en plein Paris pour une transhumance urbaine

Des ruminants, une fanfare et une balade en "montagne" : c'est la scène inédite qui s'est déroulée au parc des Buttes-Chaumont vendredi, à l'occasion d'une transhumance organisée par les éleveurs de montagne, à la veille de l'ouverture du Salon de l'agriculture.

Sous un soleil éclatant, plusieurs clarines et accordéons donnent le pas aux neuf vaches, trois veaux et à la cinquantaine de brebis et moutons qui défilent devant des enfants ébahis. Venu des Pyrénées, des Alpes, de la Corse, des Vosges et du Massif Central, les animaux sont décorés selon les traditions locales, avec des pompons aux couleurs vives, pour participer à cette transhumance singulière.

"L'objectif est de communiquer sur ce moment important de la vie des exploitations agricoles qui est la transhumance, c'est un moment festif", précise Émeric Jouhet, directeur du Coram (Collectif des races locales de massif) qui orchestre cet événement présentant au grand public des races peu connues.

Un petit tour du lac, quelques photos de famille près des animaux, puis vient la montée du sommet du parc qui fait vivre au visiteur cette pratique ancestrale mais toujours d'actualité. C'est sur le dos de leurs parents que la plupart des enfants abordent la butte, glace à la main et sourire aux lèvres.

"Dans Paris on ne voit pas tellement de vaches. Mes trois filles sont super-contentes de les voir de près. Surtout qu'il y a plein d'espèces que l'on n'a pas l'habitude de voir", explique Cécile Lassale, professeur des écoles de 38 ans.

Les quelques centaines de personnes présentes n'oublient pas ensuite l'étape dégustation auprès des quatre producteurs fermiers. Un temps pour rencontrer les éleveurs de montagne sur un fond musical et fromage fermier en bouche.

Le Coram avait déjà organisé un événement similaire en 2018 dans le 7e arrondissement à Paris.

Ces animaux seront présents au Salon de l'agriculture qui se tiendra du 23 février au 3 mars au parc des expositions de la porte de Versailles.