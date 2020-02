Des scientifiques publient une carte moléculaire du nouveau coronavirus

Des scientifiques américains ont publié mercredi dans la revue Science la première carte atomique en trois dimensions de la partie du nouveau coronavirus qui infecte les cellules humaines, une étape importante pour le développement de traitements et de vaccins.

Une équipe de chercheurs de l'université du Texas à Austin et des Instituts nationaux de santé (NIH) a eu recours à une technologie appelée cryo-microscopie électronique (distinguée par le Nobel de chimie en 2017) afin de modéliser la partie du virus qui s'attache aux cellules, des pointes appelées protéines de spicule.

"La pointe est l'antigène que nous voudrions introduire chez les humains pour déclencher de façon préventive la production d'anticorps par le système immunitaire, afin qu'il soit prêt à répondre à une attaque le jour où le vrai virus arrive", explique à l'AFP Jason McLellan, le scientifique qui a mené l'étude.

Lui et son équipe étudiaient depuis des années d'autres virus de la même famille, notamment Sras et Mers.

Puisant dans cette expérience, et à partir du génome publié par les Chinois au début de l'épidémie, ils ont fabriqué une version stable des pointes du virus en laboratoire.

Leur structure moléculaire est désormais disponible pour les chercheurs du monde entier.

"C'est une belle structure nette de l'une des protéines les plus importantes du coronavirus, une véritable percée pour comprendre comment ce coronavirus trouve et pénètre les cellules", commente le virologue Benjamin Neuman, à la Texas A&M University-Texarkana, qui n'a pas participé à ces travaux.

La carte devrait notamment aider les chercheurs à comprendre comment le virus se cache et comment le neutraliser, donnant des recettes possibles de médicaments antiviraux, pour les personnes déjà infectées, et d'un vaccin.