Des stars de la télé américaine rachètent un ferry emblématique de New York

"Sauver une partie" du patrimoine new-yorkais: un énorme ferry emblématique de la liaison Manhattan-Staten Island va être transformé en lieu culturel après avoir été racheté par un patron de café théâtre et des stars de la télévision américaine, a-t-on appris vendredi.

Le fameux ferry orange "John F. Kennedy", qui reliait depuis 1965 les deux quartiers de New York, a été vendu par la ville à Paul Italia, agent immobilier à la tête du club de comédie "The Stand" à Manhattan, associé aux humoristes de l'émission culte de NBC "Saturday Night Live", Pete Davidson et Colin Jost, a confirmé M. Italia à l'AFP.

Le New York Times avait dévoilé l'opération un peu plus tôt vendredi.

Pete Davidson est selon la presse le compagnon de la vedette de téléréalité et femme d'affaires Kim Kardashian, et Colin Jost est marié à la superstar de cinéma Scarlett Johansson. Les deux hommes sont originaires de Staten Island, l'un des cinq quartiers de New York, au sud de l'île de Manhattan, et Pete Davidson y habite encore.

D'après les services administratifs de la municipalité qui l'ont vendu, "l'emblématique John F. Kennedy" -- 85 mètres de long, 2.100 tonnes et retiré de la flotte en août pour moteurs hors service -- est parti aux enchères à 280.100 dollars pour une mise à prix de 125.000 dollars.

Paul Italia veut "en faire un espace de spectacle vivant avec du stand-up, de la musique, de l'art et la possibilité de se restaurer", mais il ne dit pas comment remorquer l'énorme navire orange et l'accoster définitivement à quai.

Pourquoi avoir acheté un tel ferry, dont la liaison gratuite est connue de tous les New-Yorkais et qui était promis à la casse?

Parce que "chacun d'entre nous a vraiment envie (...) de sauver une partie (du patrimoine) de New York", a justifié dans le New York Times Paul Italia.

Et d'après l'homme d'affaires, le navire "John F. Kennedy tient une place une place particulière dans le coeur" de ses deux associés Davidson et Jost, "des natifs de Staten Island".