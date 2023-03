Des tiktokeurs au Congrès américain contre l'interdiction de l'application

"Quand tu as mis les mauvaises chaussures au Capitole": une dizaine de tiktokeurs ont déambulé mercredi dans les couloirs du Congrès américain en se filmant pour s'opposer à l'interdiction de l'application.

De nombreux élus américains, républicains comme démocrates, estiment que la populaire plateforme de vidéos, propriété du groupe chinois Bytedance, permet à Pékin d'accéder aux données confidentielles des utilisateurs.

Ils ont présenté plusieurs projets de loi ces dernières semaines pour interdire l'application, qui compte plus de 150 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis.

Plusieurs influenceurs de TikTok se sont rendus dans la capitale américaine cette semaine pour s'opposer avec véhémence à cette interdiction.

"Nous sommes à Washington, vous voyez le Capitole juste-là", lance la tiktokeuse @countrylather2020, dans une vidéo assortie du hashtag #keeptiktok (#gardeztiktok).

"Nous espérons parler à quelques sénateurs", raconte celle dont le compte est spécialisé dans la fabrication de savons.

"Salut tout le monde, je suis juste en dehors du bureau de Lindsey Graham, au Sénat américain", affirme @sparksofjoyco, créatrice de cartes de voeux dans une autre vidéo, au sujet d'un influent élu républicain.

"Je vais être en contact avec eux pour leur faire comprendre l'impact que TikTok a sur ma vie et sur mon entreprise et toutes les inquiétudes que vous avez partagées en commentaire", promet-elle à ses plus de 90.000 abonnés.

Le patron de l'application, Shou Chew, sera auditionné par des élus américains jeudi.