Des violences communautaires en Ethiopie pourraient "fracturer" la société, avertit l'Onu

Le conflit en Ethiopie, s'il dégénérait en violences communautaires, pourrait fracturer la société, voire déclencher un exode rappelant les scènes d'évacuations chaotiques à l'aéroport de Kaboul en août, a déclaré à l'AFP le responsable de l'aide humanitaire des Nations unies.

La guerre, qui fait rage depuis plus d'un an dans le nord de l'Ethiopie, a peut-être provoqué la crise humanitaire la plus inquiétante, a déclaré dans un entretien à l'AFP le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les Affaires humanitaires, Martin Griffiths.

Des combats dans la capitale Addis Abeba et une augmentation de la violence communautaire pourraient conduire à une aggravation "exponentielle" de la situation, a-t-il prévenu.

"Le pire d'un point de vue humanitaire (serait) qu'il y ait une bataille pour (le contrôle d') Addis ou des troubles autour de cette ville, entraînant une augmentation des violences communautaires dans tout le pays", a averti M. Griffiths.

"Si cela devait se produire, nous serions confrontés à quelque chose que nous n'avons pas connu depuis de très nombreuses années: nous serons confrontés à une fracture" du tissu social éthiopien, a-t-il ajouté.

- "Inimaginable" -

Un scénario qui verrait s'effondrer, dans ce pays de quelque 115 millions d'habitants, un système soigneusement élaboré pour assurer la cohésion nationale entre plus de 80 groupes ethniques et qui pourrait entraîner un chaos dépassant ce que l'Ethiopie a connu au cours des 13 derniers mois.

Selon les estimations de l'ONU, la guerre a fait plusieurs milliers de morts, plus de deux millions de déplacés et plongé des centaines de milliers d'autres personnes dans des conditions proches de la famine depuis que le conflit a éclaté en novembre 2020.

Le Premier ministre Abiy Ahmed avait alors envoyé des troupes dans la région du Tigré, la plus septentrionale, pour renverser le Front populaire de libération du Tigré (TPLF) en réponse, selon lui, aux attaques des rebelles contre les camps de l'armée.

Les rebelles ont effectué un retour en force en reprenant la majeure partie du Tigré en juin, avant de rejoindre les régions voisines d'Amhara et d'Afar. Le conflit a pris un nouveau tournant il y a un mois, lorsque le TPLF a affirmé avoir capturé des villes stratégiques sur une autoroute clé menant à la capitale.

Mercredi, l'Ethiopie a toutefois annoncé la reprise par les forces progouvernementales du site de Lalibela, classé par l'Unesco au patrimoine mondial, qui était passé en août sous le contrôle des rebelles du Tigré.

- "Malheur" -

Martin Griffiths a appelé à la fin des violences. Il a cependant averti que si les combats atteignaient la capitale éthiopienne, "les principales cibles devaient être évitées", notamment l'aéroport et la ville elle-même, qui compte plus de cinq millions d'habitants et "où il est inimaginable d'envisager une telle bataille."

Selon lui, les diplomates et autres expatriés à Addis Abeba craignent que le pays ne soit le théâtre de scènes rappelant l'évacuation chaotique de l'aéroport de Kaboul après la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans en août.

A la question de savoir s'il pensait qu'un tel scénario pourrait se produire, il a répondu: "Je pense que cela pourrait, mais j'espère que ce ne sera pas le cas."

S'adressant à l'AFP en amont de l'appel global annuel pour l'aide humanitaire d'urgence, M. Griffiths a souligné que le montant de près de 3 milliards de dollars demandé pour l'Ethiopie l'année prochaine était considérablement plus élevé qu'auparavant "en raison de la probabilité que les besoins (d'aide) augmentent."

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies a annoncé la semaine dernière que le nombre de personnes ayant besoin d'une aide alimentaire dans le nord de l'Ethiopie avait grimpé à plus de neuf millions, tandis que la sécheresse a aggravé l'insécurité alimentaire dans d'autres régions.

Quelque 400.000 personnes dans le nord du pays sont menacées de famine, un chiffre sans doute sous-estimé selon M. Griffiths en raison des difficultés pour se rendre sur le terrain.

Toutefois, les conditions s'étant améliorées, les agences de l'ONU sont désormais en mesure d'évaluer la situation dans les semaines qui viennent.

Interrogé sur le risque d'un retour de la famine qui a tué plus d'un million de personnes en Ethiopie au milieu des années 1980, M. Griffiths a répondu : "J'espère simplement devant Dieu que nous ne verrons pas ce genre de malheur".