Descente: Stuhec conserve son titre mondial, Vonn en bronze pour ses adieux

L'Américaine Lindsey Vonn, 34 ans, a fêté ses adieux au ski alpin par une médaille de bronze mondiale en descente, dimanche à Are, seulement battue par la tenante du titre slovène Ilka Stuhec et la Suissesse Corinne Suter.

Sur une piste tronquée, comme pour la descente messieurs, Stuhec, 28 ans, titrée en 2017, est devenue la première skieuse à conserver un titre mondial en descente depuis la Suissesse Maria Walliser en 1987 et 1989.

Partie avec le dossard 3, Vonn, qui avait annoncé que cette course signerait la fin de sa carrière, est restée en tête pendant quelques minutes, jusqu'au passage de Stuhec qui, en 1 min 01 sec et 74/100, l'a devancée de 49 centièmes. Un peu plus tard, malgré une luminosité alors affaiblie, Corinne Suter s'intercalait à la deuxième place.

Vonn, handicapée par une douleur tenace à un genou blessé en début de saison, quitte donc le circuit sur un total de huit médailles mondiales, dont deux en or, trois médailles olympiques dont le premier titre d'une Américaine en descente, en 2010, et un record chez les femmes de 82 victoires en Coupe du monde.

Elle est devenue par ailleurs la médaillée mondiale la plus âgée, dimanche.

Les favorites se sont faites piéger par une piste qui, en raison du faible temps de course, ne pardonnait aucune erreur. Sofia Goggia, Ramona Siebenhofer, Nicole Schmidhofer ou Ragnhild Mowinckel ont échoué à s'approcher du podium.