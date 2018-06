Deutsche Bank: S&P abaisse la note, les ennuis s'accumulent

L'agence de notation financière Standard and Poor's (S&P) a abaissé vendredi d'un cran, à BBB+, la note de la dette à long terme de la plus grande banque allemande, pour qui les ennuis s'accumulent.

Malgré un vaste plan de restructuration, qui prévoit plus de 7.000 suppressions de postes et une réduction de son activité sur les marchés des capitaux, S&P pointe "des risques d'exécution considérables pour la nouvelle stratégie du groupe sur fond d'un marché défavorable".

L'annonce de S&P s'ajoute à une liste de plusieurs coups durs récents pour le nouveau PDG Christian Sewing, qui essaie de relancer la banque, via une cure d'austérité et un recentrage sur l'Europe.

La Federal Deposit Insurance Commission (FDIC), l'organisme américain de garantie des dépôts bancaires, un des principaux régulateurs financiers, a ajouté Deutsche Bank dans la liste des banques dont les vulnérabilités menacent leur survie, avait indiqué jeudi à l'AFP une source proche du dossier.

La Réserve fédérale (Fed) a de son côté rangé Deutsche Bank dans la catégorie des institutions "en difficulté", avait rapporté jeudi le Wall Street Journal, une sanction rare aux conséquences lourdes.

Concrètement, Deutsche Bank doit désormais consulter la Fed pour des décisions stratégiques comme le recrutement et le licenciement de hauts cadres.

Standard & Poors a toutefois retiré la surveillance négative annoncée le 12 avril.

"La perspective stable (de la notation) reflète notre opinion que les dirigeants de la Banque exécuteront sincèrement leur stratégie pour s'approcher des objectifs financiers de 2019 et atteindre ainsi ses objectifs à long terme d'un modèle économique plus stable et fonctionnel", précise S&P.

Jeudi, le titre Deutsche Bank avait terminé à son plus bas niveau historique à la Bourse de Francfort, en plongeant de 7,15% à 9,07 euros, dans un marché en recul de 1,40%.

Deutsche Bank a enregistré trois exercices déficitaires d'affilée, dont une perte nette de 735 millions d'euros et une baisse de 12% du chiffre d'affaires en 2017.

Si l'agence de notation Moody's a confirmé récemment la note de solvabilité financière de Deutsche Bank, elle a averti qu'elle envisageait de l'abaisser à moyen terme.