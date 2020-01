Deux ex-petites siamoises séparées en France de retour au Cameroun

Bissie et Eyenga Merveille, deux petites ex-siamoises séparées il y a deux mois en France lors d'une opération délicate, sont revenues mardi soir au Cameroun, acclamées à l'aéroport de Yaoundé avec leur jeune mère par des dizaines de proches et de curieux.

Elle paraissaient bien portantes dans leur petit ensemble rose mais intimidées, perturbées par les flashs des caméras et la foule de proches et curieux manifestant bruyamment leur joie en étreignant leur mère et leur grand-père qui portaient les jumelles.

"Je suis fière de les voir séparées. Elles se portent bien et sont vaillantes", se réjouissait devant les journalistes la jeune maman de 19 ans, Laurelle Ngali, après avoir déposé une de ses filles dans les bras d'un membre du personnel médical venu les accueillir à l'aéroport.

Nées le 6 novembre 2018 à Ayos, une bourgade du centre du Cameroun, les nourrissons étaient reliés par l'abdomen avec une partie du foie en commun. Elles ont été séparées le 13 novembre durant une opération délicate et très technique, menées durant cinq heures par les experts du service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Femme-Mère-Enfant des Hospices Civils de Lyon (HCL), dans le centre de la France, dont le Pr Pierre-Yves Mure. L'équipe chirurgicale avait monopolisé une vingtaine de personnes.

Il s'agissait d'une première pour cet établissement, un des plus grands hôpitaux pédiatriques de France.

Le 6 décembre, Bissie a dû être a nouveau opérée du coeur, une intervention "lourde et délicate", à l'hôpital Pierre Wertheimer de Bron, dans la banlieue de Lyon.

Leur naissance avait nécessité au Cameroun une césarienne d'urgence qui avait permis de sauver également leur mère, alors âgée de 18 ans. Celle-ci, rejetée par le père et une partie de la famille, s'était réfugiée à l’hôpital gynéco-obstétrique pédiatrique de Yaoundé où les bébés ont grandi en attendant l'opération. Leur transfert en France et leur séparation avaient été menés grâce à l'association française La Chaîne de l'Espoir, les HCL et l'Etat camerounais.

- "Prouesse médicale et humaine"-

"C'était très difficile de les voir toujours collées", racontait Laurelle Ngali à sa descente de l'avion, les yeux emplis de larmes, avant de monter avec ses bébés à bord d'une ambulance qui les a conduites à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique.

"On va les garder à l'hôpital encore quelques jours, mais ce ne sera pas long. Il faut considérer qu'elles sont normales désormais et vont évoluer seules", a expliqué le professeur Faustin Mouafo, le chirurgien-pédiatrique qui les a suivies dès leur naissance.

"Elles auront un suivi comme tous les autres enfants mais il y aura des suites opératoires", précisait-il, en ajoutant: "Ce qui sera spécifique, c'est qu'on va leur apprendre à vivre séparément parce qu'elles se sont regardées pratiquement pendant douze mois".

Leur séjour à l'hôpital, avant le retour en famille permettra aussi aux spécialistes camerounais "d'assurer un calendrier thérapeutique, un calendrier de suivi mais aussi d'éduquer la maman pour leur alimentation", détaille le Pr Mouafo. L'état de santé de Bissie nécessitera aussi un suivi médical tout particulier après son opération du coeur.

C'est l'antenne lyonnaise de la Chaîne de l'Espoir, une association qui se consacre à l'accès aux soins et à l'éducation des enfants dans une trentaine de pays selon son site internet, qui a assuré la venue en France et le retour des jumelles au pays.

"C'est à la fois une prouesse médicale et humaine", s'est enthousiasmé le Pr Mouafo.

La maman, elle, pense déjà à l'avenir de ses filles, assurant vouloir suivre "une formation en couture" pour pouvoir subvenir à leurs besoins.