Deux morts en marge de manifestations antiracistes: le procès entre dans le vif à Kenosha

Légitime défense ou provocation? L'accusation et la défense ont livré mardi des présentations aux antipodes lors du procès pour meurtre d'un jeune Américain qui a tué deux personnes en marge des manifestations antiracistes de l'été 2020.

La sélection des jurés ayant été bouclée en une journée, les débats de fond ont débuté dans le tribunal de Kenosha, ville du nord des Etats-Unis où Kyle Rittenhouse, alors âgé de 17 ans, avait abattu deux hommes et blessé un troisième dans des circonstances confuses.

Le drame, qui reflète les fractures de la société américaine sur les armes à feu et le mouvement Black Lives Matter (les vies noires comptent), est survenu le soir du 25 août 2020, "après deux des nuits les plus dures jamais connues" par la ville, a rappelé le procureur Thomas Binger.

Kenosha, une ville de la région des Grands Lacs, s'était enflammée parce que des policiers blancs avaient grièvement blessé un jeune homme noir, Jacob Blake, en lui tirant dans le dos lors d'une tentative d'interpellation.

Au troisième jour des émeutes, "Kyle Rittenhouse s'est équipé d'un fusil semi-automatique AR-15 chargé et il a abattu Joseph Rosenbaum, un homme non armé, qui a succombé d'une balle reçue dans le dos", a déclaré le procureur.

"Mesdames et messieurs, il a agi en état de légitime défense", a rétorqué l'avocat de l'accusé, Mark Richards: "les preuves montreront qu'il a agi raisonnablement, dans les circonstances de cette nuit-là, après avoir été attaqué par M. Rosenbaum."

Selon son avocat "Kyle Rittenhouse ne voulait pas de confrontation, ne cherchait pas les ennuis", mais Joseph Rosenbaum "a allumé la mèche" en se jetant sur son client. "Il pensait probablement qu'il pourrait prendre son arme", a poursuivi Me Richards. "Il avait tort, Kyle Rittenhouse s'est protégé et a protégé son arme", a-t-il lancé.

Après ces premiers tirs "d'autres individus l'ont attaqué dans la rue comme un animal" et là encore, le jeune homme s'est défendu, a encore dit l'avocat pour justifier le second mort et le blessé.

Mais pour l'accusation, Kyle Rittenhouse, venu initialement se joindre à un groupe d'hommes armés pour protéger un commerce, cherchait en fait à en découdre.

Une fois ce commerce à l'abri, il aurait pu rentrer chez lui, mais il "a décidé de s'aventurer dans la foule, de franchir la ligne érigée par la police et de marcher vers un groupe de manifestants hostiles", a estimé le procureur.

Ensuite, c'est lui qui a "initié la confrontation" avec Jacob Rosenbaum, avant que ce dernier ne se lance à sa poursuite, a ajouté Thomas Binger. D'autres se sont ensuite jeté sur lui pour le désarmer, a-t-il plaidé.

L'audition des témoins et la présentation des preuves doit désormais durer deux ou trois semaines avant que le jury ne rende son verdict.