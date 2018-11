Devant la cour d'assises à Versailles, Fourniret joue de sa "mémoire vieillissante"

"Aucune image, aucun souvenir". Au troisième jour de son procès pour assassinat, Michel Fourniret a invoqué jeudi sa "mémoire vieillissante" pour éluder les questions, jouant avec les nerfs des parties civiles, devant la cour d'assises des Yvelines.

Questionné par les avocats, le tueur en série a distillé bribes d'information alambiquées et périphrases sibyllines sur le lieu où est enterré le corps, jamais retrouvé, de Farida Hammiche, sa victime.

"Vous nous avez dit que vous aviez dissimulé le corps dans une carrière de sable, et après, vous avez dit que vous ne vous en rappeliez plus, M. Fourniret. Alors, c'est quoi?", l'attaque frontalement Me Didier Seban, avocat du veuf de Farida Hammiche.

"Les deux", répond bras croisés Michel Fourniret, regard de défi braqué sur le conseil.

Le tueur en série, déjà condamné en 2008 à perpétuité pour sept meurtres, est soupçonné d'avoir assassiné, il y a 30 ans, l'épouse d'un ex-codétenu qu'il avait aidée à déterrer un trésor dans un cimetière. Frustré de n'avoir pas reçu de récompense, il a redit jeudi s'être "servi" lui-même : il s'empare alors du magot, attribué par les enquêteurs au célèbre "gang des postiches", après avoir assassiné la jeune femme.

Me Seban insiste, cherchant à lui tirer les vers du nez sur l'endroit où se trouve le corps. "Si je l'avais le lieu, je vous le dirai", hurle soudain Michel Fourniret, avant de recouvrer aussitôt son calme.

"Et dans la série, Farida Hammiche, c'est la deuxième? Y en a-t-il d'autres?", interroge Me Seban. Réponse: "Certainement des milliers puisque vous subodorez."

"Je ne subodore rien, réplique l'avocat, vous avez dit en avoir tué deux par an". Fourniret ironise : "C'est pas deux, c'est cinquante".

- "Un dingue et un sale type" -

Yolaine Bancarel, avocate de la famille Hammiche, tente à son tour de lui faire fendre l'armure. "Pourquoi faites-vous payer le prix aux frères et soeurs de Farida?"

"Je suis à la fois un dingue et un sale type", se contente de répondre Fourniret.

L'avocate insiste: "oui ou non" sait-il où il a caché le corps? "Honnêtement, à cet instant, je ne le sais pas, (...) mais il n'est pas impossible que dans le subconscient, quelque chose apparaisse", assène Fourniret. "Laissez-moi une carte!", lui propose-t-il, provoquant la colère des parties civiles.

Me Seban revient à la charge et évoque le viol que Fourniret a dit avoir subi de sa mère, lorsqu'il était enfant. "C'est pour ça que vous en voulez à toutes les femmes?", interroge le conseil. "C'est pas impossible", répond-il sobrement. L'accusé a été qualifié par un des experts entendus jeudi de sujet "paranoïaque et pervers" à la "dangerosité criminologique extrême" et dont l'"évolution démentielle" entretient le risque de récidive.

"Admettez que je suis à la fois un dingue et un sale type", a lancé le tueur à Me Bancarel. "Je n'attendais rien de vous si ce n'est un instant de sincérité", a-t-elle rétorqué, avant de conclure : "Je me suis trompée".

Avant lui, son ex-femme Monique Olivier, accusée de complicité et de recel, a elle aussi évoqué les faits de façon confuse et chargé son co-accusé, avant de se murer dans le silence.

Elle a redit, comme elle l'a avoué en 2004 aux enquêteurs belges qui avait arrêté le couple, avoir été présente au cimetière, dans la clairière, dans la voiture, chez Farida pour récupérer le magot, mais toujours "c'est lui", Fourniret, "qui décide, c'est pas moi".

Me Seban a, là encore, tenté de savoir s'il y avait d'autres crimes de Fourniret encore inavoués. "J'en sais rien", a-t-elle bredouillé.

Face au couple criminel - qu'elles n'évoquent que sous le terme de "crevures" - des soeurs de la victime rappellent à la barre que Farida, assassinée à 30 ans, en auraient eu 61 ce jeudi-même. "C'est le destin" que le procès ait lieu ce jour-là, dit celle qui était sa cadette de trois ans.

Et d'enjoindre la cour à ne "surtout jamais rentrer dans (le) jeu" de Monique Olivier qui joue, selon elle, les "pleurnichardes". "C'est deux personnes dans le même corps", a-t-elle dit, "Dr Jekyll et Mr Hyde".

Le verdict est attendu vendredi soir.