Diesel: Berlin ordonne le rappel de 774.000 Mercedes en Europe

Le ministère allemand des Transports a ordonné lundi le rappel immédiat à travers l'Europe de 774.000 Mercedes, des véhicules équipés de logiciels capables de fausser les niveaux d'émissions.

La maison mère de Mercedes, "Daimler a indiqué qu'il allait procéder aussi vite que possible, en collaboration transparente avec les autorités pour s'assurer que les systèmes de mesures rejetés par le gouvernement soient supprimés", a indiqué le ministre allemand des Transports, Andreas Scheuer dans un communiqué, à l'issu d'un entretien avec le patron du groupe, Dieter Zetsche.

Daimler a confirmé ce rappel dans un communiqué, disant vouloir "clarifier les questions légales" liées à cette procédure d'une envergure exceptionnelle.

Les modèles principalement concernés sont les fourgons Mercedes Vito et les SUV de ses emblématiques classe GLC et C, dont 238.000 roulent en Allemagne.

Daimler, épargnée jusque là par le scandale du dieselgate, faisait déjà l'objet d'une enquête du parquet de Stuttgart (ouest), ville où siège le groupe. Les autorités allemandes avaient, à leur tour, manifesté de premiers soupçons mi-mai 2018.

L'agence fédérale de l'automobile KBA avait alors ordonné le rappel de près de 5.000 Mercedes Vito, affirmant avoir repéré de tels logiciels. Daimler avait contesté. Le ministère des transports avait alors repris le dossier, se donnant deux semaines pour rendre public les résultats de son enquête.

Daimler est le troisième constructeur allemand éclaboussé par le scandale des moteurs diesel truqués, qui a éclaté en septembre 2015

Volkswagen a admis l'utilisation de logiciels capables de fausser les résultats des tests d'émission, dissimulant le niveau réel de la pollution aux oxydes d'azote (NOx), qui favorisent les maladies respiratoires et cardiovasculaires.