Diesel: "Que le gouvernement sorte de sa bulle", selon Christian Jacob (LR)

Le patron des députés LR Christian Jacob a appelé mardi le gouvernement "à sortir de sa bulle", à ne plus considérer les automobilistes qui roulent au gasoil comme "des pestiférés" et à renoncer à une nouvelle augmentation de ce carburant en janvier.

"Le gouvernement ne mesure pas la colère qui monte partout dans le pays. Je lui demande solennellement de renoncer à l'augmentation de janvier", a déclaré le président du groupe LR à l'Assemblée lors d'un point presse

"Il faut que le Premier ministre et le gouvernement sortent de leur bulle, se rendent compte de la réalité de ce que vivent les Français et renoncent aux augmentations de janvier", a-t-il poursuivi.

Selon la ministre des Transports Elisabeth Borne, les taxes sur le diesel augmenteront de 7 centimes d'euros l'année prochaine, quand celles sur l'essence progresseront de 4 centimes d'euros.

"Il n'est pas sérieux de continuer de manière exponentielle. En un an, d'octobre 2017 à octobre 2018, le gasoil a augmenté de 30 centimes et on aura vraisemblablement en janvier un prix du gasoil à 1,60 euros. Les conséquences sont énormes pour tous les gens qui utilisent leur véhicule pour aller travailler, les professionnels de la route", a expliqué le député de Seine-et-Marne.

L'élu a également fustigé "le mépris et la condescendance" du gouvernement pour "les gens qui roulent au gasoil" et qui sont "aujourd'hui considérés comme des pestiférés", citant notamment le nom du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.

"Et, qu'on arrête de nous parler de transition écologique, c'est vraiment se fiche du monde", a ajouté Christian Jacob expliquant que "sur 2 milliards d'euros prélevés sur les carburants en 2019", seuls "200 millions sont revenus aux automobilistes via la prime de conversion".