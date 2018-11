Dieudonné se produit à Montreuil malgré un arrêté du maire

Le polémiste Dieudonné, plusieurs fois condamné pour injure raciale, incitation à la haine et apologie du terrorisme, s'est produit jeudi soir à Montreuil (Seine-Saint-Denis) malgré un arrêté du maire PCF visant à fermer le local privé où il se produit depuis fin octobre, a-t-on appris auprès de la mairie.

Le maire, Patrice Bessac, avait indiqué en début de soirée avoir pris jeudi un arrêté de "fermeture provisoire des locaux", "rendu exécutoire immédiatement", après avis de la commission de sécurité qui a pointé un "danger grave et imminent" dans cette salle ne répondant pas aux normes des établissements recevant du public (ERP).

Jeudi soir, malgré cet arrêté municipal, le spectacle a bien eu lieu, selon une information du Parisien, confirmée par la mairie qui a indiqué à l'AFP avoir fait constater l'infraction par un huissier. La ville a ajouté qu'elle allait "saisir la juridiction compétente pour faire respecter" sa décision.

Depuis le 25 octobre, Dieudonné se produit plusieurs soirs par semaine dans ce local, et prévoyait de continuer jusqu'à mi-décembre.

"Le passage de la commission de sécurité sur le lieu où se déroulent les représentations était le meilleur moyen à la disposition de la ville de s'opposer légalement à leur tenue", avait expliqué le maire dans un communiqué.

Ce dernier, qui "condamne fermement les propos antisémites tenus dans ses spectacles" par Dieudonné, dit avoir "volontairement fait le choix de l'action discrète mais efficace, plutôt qu'une communication large et non sécurisée juridiquement qui n'aurait eu comme conséquence que de lui faire une plus grande publicité".

Depuis 2002, Dieudonné a fait l'objet de nombreuses procédures judiciaires. Il a notamment été condamné, en mai 2016, à 2 mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende pour "injure raciale et provocation à la haine" en raison de propos antisémites tenus dans son spectacle "La Bête immonde".