Dîners de Rugy: Retailleau (LR) dénonce les "leçons de morale" des macronistes

Le sénateur Bruno Retailleau (LR) a estimé jeudi que si les dîners organisés par François de Rugy à l'Assemblée nationale étaient d'"ordre privé", c'est "une forme de privatisation" des moyens de la République, et dénoncé "les leçons de morale" des macronistes.

"Ce qui est scandaleux c'est que si ce sont des dîners privés (...) ça revient à une forme de privatisation, d'appropriation, des lieux de la République", a déclaré le chef de file des sénateurs LR sur Sud Radio.

"Il y a eu des dîners, ça a coûté très très cher, sont-ils d'ordre privé ou d'ordre officiel, public ?", s'est-il interrogé.

"Nous en avons marre d'entendre des leçons de morale", "si c'est ça la République exemplaire beaucoup de Français seront déçus", a poursuivi le sénateur LR.

Interrogé sur une éventuelle démission de François de Rugy du ministère de la Transition écologique, il a constaté "que le président de la République et le Premier ministre le soutiennent mordicus, pour le moment".

A la rencontre des Français, "on voit bien parfois les regards lourds qui se posent sur nous", a poursuivi M. Retailleau: "La révolte des +gilets jaunes+ c'est une révolte aussi contre les privilèges des Français qui travaillent et n'arrivent pas à boucler leurs fins de mois, donc il faut faire extrêmement attention".

Mis en cause mercredi pour l'organisation de dîners fastueux à l'Hôtel de Lassay alors qu'il présidait l'Assemblée nationale, François de Rugy a assuré qu'il s'agissait de réceptions dans le cadre de ses fonctions. Il garde pour l'heure la "confiance" du chef de l'Etat.