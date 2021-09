Direct - 11-Septembre : la journée de commémoration à New York

À 8h30 (12h30 GMT),l'ancien président Barack Obama rejoindra Joe Biden sur le site. Joe Biden sera rejoint sur le site par l'ancien président Barack Obama.

​À 8h46 (12h46 GMT), une première minute de silence sera observée, au moment exact où le premier avion piraté par les terroristes d'Al-Qaïda a percuté la tour nord, vingt ans plus tôt.

À 9h03, (13h03 GMT), c'est une deuxième minute de silence qui aura lieu, commémorant le deuxième avion ayant percuté la tour sud.

Quatre autres minutes de silence et des hommages musicaux se succéderont jusqu'à 12h30 (16h30 GMT) pour marquer les tragédies de cette matinée du mardi 11 septembre 2001, l'effondrement des tours Nord et Sud, les attentat contre le Pentagone et contre le vol 93 en Pennsylvannie.

Le président Joe Biden se rendra par la suite au Pentagone, près de Washington, scène d'une autre attaque ce jour-là, puis à Shanksville en Pennsylvannie, ou un quatrième avion s'était écrasé.

À 9h45 (13h45 GMT), l'ancien président George W. Bush, prononcera un discours au mémorial national du vol 93 à Shanksville, en hommage aux passagers et aux membres de l'équipage qui se sont révoltés contre les terroristes.

6h (GMT), la correspondante de TV5MONDE aux États-Unis, Élisabeth Guédel nous parle du déroulé de la journée à New-York.

Des journalistes témoignent de ce qu'ils ont vécu ce jour là

Depuis plusieurs jours déjà des New Yorkais viennent se recueillir sur le nouveau site du World Trade Center. C'est ici qu'auront lieu les quatre heures de cérémonie, devant les familles des victimes. Pendant trois heures, les noms des 2977 victimes seront lus, sur le site du "Ground Zero", où les tours jumelles ont été remplacées par des bassins.En attendant la cérémonie officielle, de nombreux témoignages, notamment de journalistes ayant vécu cette journée à New York tentent de raconter ce qu'ils ont ressenti, comme Claude Deschênes, journaliste canadien au micro de Catherine François.Le journaliste français Thomas Legrand venait de s'installer à New York, quelques jours avant les attenants. Il raconte ce qu'il a vu, sur le plateau de TV5MONDE.