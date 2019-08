DIRECT. 75e anniversaire du Débarquement en Provence : regardez la cérémonie

"Nancy a le torticolis": c'est par ce message, radiodiffusé depuis Londres, que les résistants sont prévenus du second "Jour J" en France, après le "D Day" normand du 6 juin 1944.

Emmanuel Macron commémore ce 15 août le 75e anniversaire du Débarquement en Provence, en présence des présidents de Guinée et de Côte d'Ivoire, Alpha Condé et Alassane Ouattara. Les célébrations se tiendront à la nécropole nationale de Boulouris, sur le littoral méditerranéen, où reposent 464 combattants de la 1ère armée.

À cette occasion, TV5MONDE vous propose de suivre au plus près la cérémonie, avec son partenaire France Télévisions.