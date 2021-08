Direct - Afghanistan : les talibans tiennent Kaboul, scènes de panique à l’aéroport

La correspondante américaine de CNN, Clarissa Ward, reste sur place à Kaboul. Seulement 48 heures séparent ces deux photos.

14h22 GMT : Le monde doit s'unir pour combattre "la menace terroriste"

"La communauté internationale doit s'unir pour s'assurer que l'Afghanistan ne soit jamais à nouveau utilisé comme une plateforme ou un refuge pour des organisations terroristes", a déclaré le Secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité.

"Les actifs de la Banque centrale que le gouvernement afghan possède aux États-Unis ne seront pas mis à la disposition des talibans", indique un responsable de l'administration Biden.

Un combattant taliban avec son fusil dans les rues de Kaboul, le 16 août 2021 (AP Photo/Rahmat Gul).

Le président français, Emmanuel Macron, avant le conseil de défense du 11 août 2021 (Eric Gaillard/Pool photo via AP)

Le dirigeant du parti conservateur allemand d'Angela Merkel et candidat à sa succession à la chancellerie, Armin Laschet, a qualifié le retrait d'Afghanistan des troupes occidentales de "plus grosse débâcle (...) de l'Otan depuis sa création et c'est un changement d'époque auquel nous sommes confrontés". Il a ajouté qu"il est évident que cet engagement de la communauté internationale n'a pas été couronné de succès".La France s'apprête d'ici lundi soir à évacuer ses derniers ressortissants d'Afghanistan. Le président Emmanuel Macron doit s'exprimer à 20 heures pour détailler sa stratégie face à cette crise qui inquiète fortement la communauté internationale.Depuis le fort de Brégançon, à Bormes-les-Mimosas (Var), où il est en vacances, le chef de l'Etat a fait le point de la situation au cours d'un Conseil de défense en visioconférence avec les principaux responsables concernés, comme les ministres des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et des Armées Florence Parly.

Rien n'a filtré de la réunion en attendant l'allocution télévisée au cours de laquelle Emmanuel Macron devrait exprimer "l'extrême préoccupation" de Paris face au retour des talibans, affirmer que la France est "aux côtés des Afghans" et rappeler "les valeurs universelles" qu'elle défend pour "faire front à l'obscurantisme" des fondamentalistes islamistes, selon son entourage.

Il devrait également détailler l'opération militaire d'évacuation baptisée Apagan, qui mobilise notamment deux avions de transport de l'Armée de l'Air, un C130 et un A400M, qui ont décollé dimanche soir et lundi matin de France pour les Emirats arabes unis.

Des responsables taliban au palais présidentiel de Kaboul après la fuite de l'ex-président afghan, Ashraf Ghani, le 15 août 2021. (AP Photo/Zabi Karimi)

Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, à Tokyo, le 20 juillet 2021 (Franck Robichon/Pool Photo via AP)

Le ministre britannique de la Défense Ben Wallace a qualifié le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan d'"échec de la communauté internationale", puis a ajouté qu'elle "n'a pas compris qu'on ne règle pas les choses du jour au lendemain".



Le ministre avait déjà critiqué ouvertement la semaine dernière la décision américaine de se retirer. Il a cependant assuré que l'engagement britannique en Afghanistan, qui a coûté la vie à 457 soldats britanniques en 20 ans d'intervention, "ne comptait pas pour rien".



11h30 GMT : Désespoir et scènes de panique à l'aéroport de Kaboul

Kaboul à ce moment là. Il y a eu deux morts… #Afghanistan pic.twitter.com/TfwTXlHKxO — Mortaza Behboudi (@mortazabehboudi) August 16, 2021

"Les talibans ont gagné", voici ce qu'a déclaré le désormais ex-président afghan Ashraf Ghani en fuite à l'étranger. Comme pour les autres grandes villes du pays, la prise de Kaboul s'est faite rapidement et sans résistance, ou presque. Depuis, c'est la débâcle.Des gens agrippés à un avion militaire qui roule sur le tarmac. Diffusées ce matin sur les réseaux sociaux, ces images ont déjà fait le tour du monde. Des milliers d'Afghans cherchant à prendre un vol pour fuir le nouveau régime taliban.

Les Américains ont envoyé 6000 militaires pour évacuer quelque 30 000 diplomates américains et civils afghans ayant coopéré avec les États-Unis. De nombreux autres pays ont aussi transféré des membres de leur personnel diplomatique à l'aéroport avant une évacuation. De Madrid à La Haye, en passant par Paris, Bucarest, Londres, etc. Partout, les chancelleries s'activent pour organiser leur départ.

Qui sont les talibans ?

Les vingt ans de présence américaine et de leurs alliés n'ont pas réussi à mettre fin à la menace des talibans. Qui sont ces désormais ex-insurgés ? Comment sont-ils financés ? Comment ont-ils gagné ? Éléments de réponse.