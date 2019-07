DIRECT. Cérémonie du 14 Juillet : regardez le défilé militaire français

C'est sous la devise "Protéger ensemble" que paradent les militaires à l'occasion de cette édition 2019 du 14 Juillet, sur l'avenue des Champs-Elysées. Les dix pays participant à l'Initiative européenne d'intervention (IEI) en sont les invités d'honneur et ont envoyé leurs soldats et officiers.

En tout, ce sont 4 212 hommes à pied, 196 véhicules et 200 cavaliers de la Garde républicaine qui défilent ce dimanche.

A cette occasion, TV5MONDE vous propose de suivre au plus près les cérémonies de la fête nationale, avec son partenaire France Télévision.