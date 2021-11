DIRECT : COP26 à Glasgow, dernière ligne droite

11h30 GMT - Un geste de la France

Son absence était remarquée. Par la voix de sa ministre de la transition énergétique, Barbara Pompili, la France annonce qu'elle rejoint l’accord mettant fin au financement des projets d’exploitation des énergies fossiles.

Fin de financement dès l’année prochaine pour les projets qui ne prévoient pas de technologies de capture de carbone. Et une fin par étapes pour l’ensemble des projets. 2021 pour le charbon. 2025 pour le pétrole. 2035 pour le gaz. Précision importante de la ministre : ces annonces ne s’appliquent qu’aux nouveaux projets à venir.

La lutte contre le dérèglement climatique implique de tourner la page des énergies fossiles.



J’annonce aujourd’hui à la #COP26 que la France rejoint l’accord mettant fin aux financements à l’étranger de projets d’exploitation d’énergies fossiles d’ici fin 2022.@AlokSharma_RDG pic.twitter.com/LBRaxp19dP — Barbara Pompili (@barbarapompili) November 12, 2021

11h GMT - Un nouveau projet de déclaration finale

A l'heure des ultimes tractations à la COP 26, la présidence britannique a présenté un nouveau projet de déclaration finale préservant plusieurs avancées, dont une accélération des révisions de réduction d'émissions.

Le nouveau texte, mis en ligne tôt vendredi après de longues heures de négociations, préserve également une référence inédite - mais adoucie par rapport à une première version - aux énergies fossiles, principales sources du réchauffement climatique.

8h GMT - De gros chantiers en perspective

"Il reste beaucoup de travail" ! Jeudi soir, à la veille de la clôture théorique de la COP26, son président britannique Alok Sharma préparait les esprits à une prolongation des travaux.

Les sujets les plus consensuels ont été adoptés jeudi après-midi. Mais les plus épineux restaient sur la table à l'ouverture de cette ultime journée.

Sujet de discorde, notamment, le financement des pays pauvres. Ils sont les moins responsables du réchauffement pour la plupart, mais sont ceux qui en paient le plus lourd tribut. L'obligation (jamais vraiment respectée) d'une aide de 100 milliards de dollars est d'ores et déjà obsolète avaient prévenu les délégations du sud au début de cette COP.

Autre point de contentieux : les énergies fossiles. Oubliées curieusement dans l'accord de Paris, elles sont réapparus cette année. Au grand dam des pays producteurs. L'Australie, notamment, avait expliqué ces derniers jours qu'elle continuerait à extraire son charbon pendant encore de longues années.

La question du nucléaire (énergie propre ou non ?) pourrait également s'inviter dans les discussions. La France milite activement pour que le nucléaire soit compris dans la liste des énergies propres avec les subventions que cela implique.