DIRECT - Des cigarettes mal éteintes responsables des explosions en Crimée ironise un ministre ukrainien

02h00 TU - Réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la centrale de Zaporijjia

Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra aujourd'hui une réunion d'urgence pour débattre de la situation à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia que Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'avoir bombardée.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a indiqué dans un communiqué que son directeur général, Rafael Grossi, informerait le Conseil de sécurité "de la situation en matière de sûreté et de sécurité nucléaires" à la centrale, ainsi que de ses "efforts pour convenir d'une mission d'experts de l'AIEA sur le site dès que possible". Le responsable a qualifié la situation du complexe d'"extrêmement grave".

01h00 TU - Les explosions en Crimée dues à des cigarettes mal éteintes, ironise un ministre ukrainien

Le ministre de la Défense ukrainien a refusé de commenter une éventuelle implication de son armée dans des explosions dans un dépôt de munitions en Crimée, semblant tourner en dérision les événements en suggérant qu'ils étaient dûs à des cigarettes mal éteintes.

"Je pense que les militaires russes dans cet aérodrome ont oublié une règle très simple: ne fumer pas dans des endroits dangereux. C'est tout", a ironisé lors d'une conférence de presse Oleksiï Reznikov, en visite au Danemark pour une rencontre avec des pays donateurs à l'Ukraine sous l'égide du pays scandinave et du Royaume-Uni.

Ce commentaire fait écho à celui publié la veille par son ministère, qui avait assuré sur Facebook "ne pas être en mesure d'établir la cause" de la destruction du dépôt de munitions en Crimée, province ukrainienne méridionale annexée unilatéralement par la Russie en 2014. Le ministère avait aussi rappelé "à nouveau à tout le monde qu'il existe des normes de sécurité anti-incendie et que fumer est interdit dans les espaces non prévus à cet effet".