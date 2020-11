DIRECT - Élection présidentielle américaine : vote, dépouillement... qui sera le prochain président ?

Plus de 120 postes de grands électeurs sont en jeu dans les Etats pivots TV5MONDE

Les Américains choisissent dans les urnes qui de Donald Trump ou de Joe Biden sera installé à la Maison blanche en janvier. Le scrutin ne se clôt que vers 4 heures du matin ( heure française) dans les Etats de l'Ouest.Les médias annoncent le vainqueur lorsque l'un des deux candidats a remporté au moins 270 des 538 grands électeurs nécessaires pour devenir président. Ce système de scrutin indirect fait peser le poids de l'élection sur une poignée d'Etats très peuplés - et donc dotés d'un nombre important de grands électeurs - et «indécis» - qui passent d'une famille politique à l'autre au gré des scrutins. Le candidat arrivé en tête dans un Etat remporte la totalité de ces grands électeurs (sauf au Nebraska et dans le Maine où le système est proportionnel).La prochaine élection présidentielle devrait se jouer dans des États pivots appelés "swing states". Des États susceptibles de basculer entre les deux candidats. Ces Etats indécis selon les instituts de sondage des différents médias américains sont entre 10 et 15.En 2016, le candidat Donald Trump avait gagné les six principaux états pivots : la Floride, la Pennsylvanie, le Michigan, la Caroline du Nord, le Wisconsin et l’Arizona. La Floride, la Pennsylvanie, le Texas, le Wisconsin seront particulièrement suivis.