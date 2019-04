[DIRECT] Grand débat national : quelles réponses d'Emmanuel Macron ?

Un tournant du quinquennat ?

Moment de vérité pour Emmanuel Macron. Si l'incendie de Notre-Dame le 15 avril a entraîné le report de son allocution, le chef de l'Etat prendra place ce jeudi soir face à la presse française et étrangère dans la salle des fêtes de l'Elysée. Attendu depuis plusieurs mois, l'événement est destiné à dévoiler les enseignements que le président a tiré du grand débat lancé le 15 janvier pour tenter d'éteindre la crise des "gilets jaunes".Au programme, qui a en partie fuité dans les médias la semaine dernière : pouvoir d'achat, retraites, démocratie, décentralisation, environnement, santé, ruralité... De multiples dossiers, parfois très sensibles, comme l'allongement de temps de travail.Emmanuel Macron, en présence des membres du gouvernement, devrait débuter son allocution par une déclaration d'une vingtaine de minutes qui "donnera des perspectives et un cap", a annoncé l'Elysée. Avant de préciser ses mesures en répondant en direct aux questions des journalistes. Mais "ce ne sera pas un grand débat avec les journalistes", avertit son entourage.



Si le président français espère relancer son quinquennat, les Français attendent ces annonces avec scepticisme. Tout en approuvant les principales mesures que devrait confirmer le chef de l'Etat, plus de trois quart d'entre eux (76%) estiment que le grand débat ne permettra pas d'améliorer la situation politique, économique et sociale du pays, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria pour Le Monde, le Cevipof et la Fondation Jean-Jaurès.



Les réactions politiques aux annonces d'Emmanuel Macron donneront peut-être un coup de fouet à la campagne des européennes du 26 mai, qui peine jusqu'à présent à décoller.