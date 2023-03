DIRECT - Guerre en Ukraine : 102 attaques russes repoussées en 24h à Bakhmout, selon Kiev

07h19 TU. Les forces ukrainiennes repoussent 102 attaques russes en 24 heures.



L'armée ukrainienne a déclaré que ses soldats avaient repoussé 102 attaques au cours des dernières 24 heures à Bakhmout, une ville qui est un objectif clé pour les forces russes depuis août.



07H02 TU. Vladimir Poutine félicite Xi Jinping, réélu et salue le "renforcement" de leur coopération.



Le président russe Vladimir Poutine a adressé ses "sincères félicitations" à son homologue chinois Xi Jinping, qui a obtenu un troisième mandat inédit, et a loué le "renforcement" de leur coopération sur fond de conflit en Ukraine.



"La Russie apprécie grandement votre contribution personnelle au renforcement des relations (...) entre nos pays. Je suis sûr qu'en agissant ensemble, nous assurerons le développement d'une coopération russo-chinoise fructueuse dans plusieurs domaines", a déclaré Vladimir Poutine dans un message publié par le Kremlin.



04H48 TU. Malgré les frappes russes sur des civils, la défense ukrainienne de Bakhmout tient bon.



C'est avec dégoût que les forces ukrainiennes ont réagi après le premier bombardement de missiles de la Russie sur des villes ukrainiennes, visant des civils.

Ces mêmes forces ukrainiennes ont continué à défendre la ville de Bakhmout en contrecarrant les tentatives offensives russes.



Les attaques de jeudi 09 mars ont tué au moins neuf civils et ont coupé l'approvisionnement en électricité dans plusieurs villes. Un effondrement catastrophique à la centrale nucléaire de Zaporijjia a été évité apres que le courant a été rétabli, suite à une déconnexion temporaire du réseau ukrainien.



L'Ukraine a déclaré que ses défenses aériennes avaient abattu de nombreux drones et missiles pendant la vague d'attaques, mais a déclaré que les forces russes avaient également tiré six missiles de croisière hypersoniques Kinzhal, qu'elles n'avaient aucun moyen d'arrêter.



Moscou a confirmé avoir utilisé des missiles hypersoniques Kinzhal - poignard en russe - lors de l'attaque de jeudi.



Les frappes massives sur des cibles éloignées du front ont été la première vague de ce type depuis la mi-février, brisant une accalmie dans la campagne aérienne contre les infrastructures civiles ukrainiennes lancée par la Russie il y a cinq mois.



22h00 TU. Frappes russes meurtrières en Ukraine, une centrale nucléaire affectée.



Des frappes russes massives de missiles et de drones en Ukraine, les plus importantes depuis des semaines, ont fait au moins six morts jeudi et privé de courant une partie de la population, ainsi que, temporairement, la centrale nucléaire de Zaporijjia.



Quelques heures après les frappes de missiles, l'opérateur électrique ukrainien Ukrenergo a annoncé le rétablissement de l'alimentation de cette centrale occupée, écartant le risque d'un incident nucléaire.



La Russie a qualifié ces frappes, qu'elle a effectuées notamment à l'aide de nouveaux missiles hypersoniques Kinjal, de "représailles" à une incursion sur son territoire le 2 mars de "saboteurs" ukrainiens.



Parallèlement, de nouvelles tensions sont apparues autour de la Moldavie, Kiev dénonçant une "provocation" russe après que les autorités prorusses de Transdniestrie, un territoire séparatiste moldave frontalier de l'Ukraine, ont affirmé avoir déjoué un attentat contre ses dirigeants.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé jeudi soir, dans son message quotidien sur internet, "une nouvelle tentative par l'Etat terroriste de combattre la civilisation, qui a temporairement coupé le courant, le chauffage et l'eau dans certaines de nos régions et de nos villes". "Les missiles russes ont tué six Ukrainiens aujourd'hui", a-t-il ajouté.





19h20 TU. Les frappes russes massives en Ukraine "brutales" et "injustifiées", selon la Maison Blanche.



Les frappes russes massives de missiles et de drones, qui ont fait au moins six morts jeudi en Ukraine, sont "brutales" et "injustifiées", a dénoncé la Maison Blanche.



Il est "accablant de voir ces attaques brutales, injustifiées, sur des infrastructures civiles à travers l'Ukraine", a affirmé à des journalistes Olivia Dalton, une porte-parole de l'exécutif. Les attaques ont privé de courant une partie de la population, ainsi que, temporairement, la centrale nucléaire de Zaporijjia.