DIRECT - Guerre en Ukraine : une conférence pour l’Ukraine organisée à Paris

8h35 TU. Emmanuel Macron veut aider les Ukrainiens à "résister pendant cet hiver"



Lors de son discours à la conférence de Paris sur l'Ukraine, le président français Emmanuel Macron affirme son intention d'aider les Ukrainiens à "résister pendant cet hiver."

La première dame ukrainienne Olena Zelenska, avec le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal à Paris, le 13 décembre 2022. AP Photo/Lewis Joly

8h19 TU. Les ministres des Affaires étrangères française et belge expliquent la nécessité de la conférence sur l'Ukraine.



"Il fait froid là-bas, la Russie bombarde, essaie de couper l'eau, l'électricité, le gaz et donc aujourd'hui il y a 70 Etats et organisations internationales réunis pour apporter des réponses concrètes, des générateurs, de la reconstruction", explique la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna, qui accueille la conférence du matin baptisée "Solidaires du peuple ukrainien", pour la conférence sur l'Ukraine à Paris.

Il fait -1 à Paris comme à Kiev, mais là-bas c'est la guerre et des millions d'Ukrainiens vivent sans électricité.



"La Russie joue justement sur ce moment difficile, cette guerre d'usure, elle joue avec le temps et nous sommes là pour être solidaires et pour soutenir l'Ukraine jusqu'à ce que cette guerre se termine", renchérit son homologue belge Hadja Lahbib.



8h03 TU. Une enquête de plusieurs médias pointe du doigt le manque de sanctions envers un oligarque russe.



Le média d'investigation français Disclose publie, avec le quotidien britannique The Times et le quotidien suisse Le Temps, une enquête sur l'oligarche russe Vladimir Lisin. À la tête du groupe Novolipetsk Steel, propriétaire de mines et aciéries en Russie, le média explique qu'il ne fait l'objet d'aucune sanction européenne ou américaine.



Le milliardaire est libre de ses déplacements et de disposer de ses biens en Europe. Pourtant, "Vladimir Lisin a fourni de l'acier aux fabricants d'armes du Kremlin", explique l'enquête.



6h24 TU. Quel est le programme de la conférence de Paris sur l'Ukraine ?

La conférence se déroule le matin au ministère des Affaires étrangères. Baptisée "Solidaires du peuple ukrainien", elle se tient en présence notamment du président français Emmanuel Macron et du premier ministre ukrainien Denys Schmyhal.

Demain, se tiendra à Paris , la conférence « Solidaires du peuple ukrainien »



Les intervenants vont se concentrer sur cinq domaines fondamentaux : l'énergie, l'eau, l'alimentation, la santé et les transports. Ils souhaitent permettre à l'Ukraine de conserver des infrastructures essentielles en état de marche.

"L'objectif immédiat,(...) c'est que le réseau électrique ukrainien ne s'effondre pas, qu'on n'ait pas un "blackout" de plusieurs semaines, que l'eau ne gèle pas dans les canalisations" car ces dernières seraient alors hors de service "jusqu'à l'été", expliquent l'Elysée et au Quai d'Orsay.



6h12 TU. Le corps de l'étudiant zambien mort en Ukraine rapatrié dans son pays



Cet étudiant emprisonné près de Moscou a été recruté par le groupe paramilitaire Wagner avant d'être tué en Ukraine. Le gouvernement de Lusaka a demandé des explications quant aux circonstances de sa mort.

4h01 TU. Il faut "repenser la sûreté nucléaire" selon le ministre ukrainien de l'Énergie



Le monde doit "repenser la sûreté nucléaire", a enjoint le ministre ukrainien de l'Énergie, Guerman Halouchtchenko, en décrivant les risques encourus à Zaporijjia où la centrale nucléaire est passée déjà cinq fois à côté de l'accident en raison de bombardements. Il est actuellement en déplacement à Paris, pour une conférence de soutien à l'Ukraine.

C'est une question posée à tous les pays du monde.Guerman Halouchtchenko, ministre de l'Énergie ukrainien

3h00 TU. Une conférence à Paris pour aider les Ukrainiens à passer l'hiver



La communauté internationale se réunit ce 13 décembre à Paris. Elle se mobilise à nouveau en faveur de l'Ukraine, avec cette fois le double objectif d'orchestrer une aide immédiate à la population ukrainienne, cible quotidienne des attaques russes, et de préparer la reconstruction.

Après les conférences de Lugano, Varsovie et Berlin ces derniers mois, cette rencontre vise à neutraliser la stratégie mise en oeuvre depuis octobre par la Russie qui consiste à s'attaquer aux infrastructures civiles pour faire souffrir la population ukrainienne et affaiblir la résistance.