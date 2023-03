DIRECT - Guerre en Ukraine : Moscou veut récupérer le drone américain en mer Noire

Frappée par une inflation record depuis plus de trente ans et guettée par la récession, la Suède voit se multiplier les signes apparents de pauvreté sur fond de montée des inégalités ces dernières années.

"Comme vous le voyez, beaucoup de gens sont venus pour un petit déjeuner", explique Kawian Ferdowsi, à l’initiative d'une distribution alimentaire devant la gare de Stockholm. Il est à peine six heures et ils sont déjà des dizaines de SDF à faire la queue pour quelques pâtisseries à la cannelle et une tasse de café.



Depuis treize ans que je m'occupe de cette association pour sans-abris, je n'ai jamais eu autant de monde, je vois de plus en plus de gens qui cherchent juste un peu d'aide.Kaiwan Ferdowsi, à l'initiative d'une distribution alimentaire

Les répercussions de la guerre en Ukraine conjuguées à une montée des taux d'intérêt et une chute des prix de l'immobilier qui met sous pression les finances de nombreux ménages endettés font de l'économie suédoise une de celles qui suscitent le plus l'inquiétude en Europe.

La Russie dit repêcher le drone américain qu'elle est accusée d'avoir fait s'abîmer en mer Noire et qui prouve selon elle l'implication des Etats-Unis dans les opérations en Ukraine. De son côté, Washington annonce enquêter sur les motivations de Moscou dans cet incident.

Mercredi soir, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a estimé que l'une des causes de l'incident était le "renforcement" des opérations d'espionnage américaines. "Les causes de l'incident sont la non-observation par les Etats-Unis de la zone de limitation des vols annoncée par la Russie et établie du fait de la conduite de l'opération militaire spéciale (en Ukraine), ainsi que le renforcement des activités de renseignement contre les intérêts de la Russie", indique le ministre, cité dans un communiqué de son ministère. "La Russie ne souhaite pas une telle évolution des événements mais elle réagira désormais proportionnellement à toute provocation", ajoute le texte.

Le Reaper MQ-9 est tombé dans les eaux internationales après avoir été percuté, selon Washington, par un chasseur russe. Moscou admet l'interception de l'appareil par ses avions de chasse mais dément tout contact qui aurait mené au crash.



3h30 TU. Un duo d'humoristes pro-russes tente de piéger des responsables occidentaux

Un duo d'humoristes pro-russes qui se fait passer pour un ancien ambassadeur américain à Moscou. Cette campagne de désinformation vise, selon des experts, à piéger des responsables occidentaux depuis le début de l'invasion de l'Ukraine.

Vladimir Kuznetsov et Alexei Stolyarov, connus sous les noms de "Vovan" et "Lexus", sont réputés depuis longtemps pour avoir piégé des dirigeants et célébrités à travers le monde, du Premier ministre canadien Justin Trudeau à l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, en passant par la star Elton John.

Mais le célèbre duo, qui dément tout lien avec le Kremlin même s'ils sont soupçonnés d'être liés aux services de sécurité russes, redouble d'efforts pour prendre dans ses filets des responsables de haut niveau d'Amérique et d'Europe ayant pris position contre l'invasion russe entamée en février 2022, selon des experts en cybersécurité.